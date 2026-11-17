₹1267 का LPG सिलेंडर मिल रहा ₹642 में, कहां और कैसे?
मुख्य बातें
- LPG Price Today: 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की लागत ₹1,267.24 है और आम उपभोक्ताओं को 942 रुपये में मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को यह सिलेंडर 642 रुपये में पड़ रहा है
- इसकी वजह जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर…
घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम आज न तो महंगा हुआ है और न ही सस्ता, फिर करोड़ों लोगों को 1267 रुपये का सिलेंडर 642 रुपये में मिल रहा है। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ने X पर पोस्ट के जरिए बताया है कि हर सिलेंडर के पीछे है सरकार का सहयोग, ताकि आपके घर का बजट रहे संतुलित रहे।
पोस्ट में IOCL ने कहा है, 'दिल्ली में पात्र उज्ज्वला (PMUY) ग्राहकों को ₹300 की सीधी सब्सिडी के साथ, सरकार प्रति सिलेंडर ₹325.24 का अतिरिक्त भार भी वहन करती है। इस तरह ₹1,267.24 की लागत वाला LPG सिलेंडर पात्र ग्राहकों को मात्र ₹642 में मिलता है।'
उज्ज्वला लाभार्थियों को कैसे 642 रुपये में मिल रहा LPG सिलेंडर
इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में घरेलू एलपीजी के 14.2 किलो वाले सिलेंडर का दाम 942 रुपये है, लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को यह सिलेंडर 642 रुपये में पड़ रहा है। इसकी वजह है केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली 300 रुपये की सब्सिडी। हालांकि, सरकार सिर्फ सब्सिडी ही नहीं दे रही, बल्कि तेल कंपनियों को भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता दे रही है।
इंडियन ऑयल ने बताया है कि सरकार तेल कंपनियों को प्रति सिलेंडर 325.24 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दे रही है। इसका मकसद एलपीजी की वास्तविक लागत और खुदरा बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का बोझ कम करना है।
किसे मिलती है 300 रुपये की सब्सिडी?
यह सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को ही मिलती है। सामान्य घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलता।
क्या है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। योजना के तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है।मई 2022 में प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी शुरू की गई थी।
अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया। जून 2026 में सरकार ने साल में पहले चार रिफिल तक 300 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया। सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाता है।
तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा
घरेलू एलपीजी की बिक्री पर होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी थी। मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष के अंत तक घरेलू एलपीजी पर तेल कंपनियों की कुल अंडर-रिकवरी करीब 60,000 करोड़ रुपये पहुंच गई थी।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें