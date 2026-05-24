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LPG को लेकर गुड न्यूज! क्या सस्ता हो गया है घरेलू सिलेंडर? यहां चेक करें नए रेट

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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LPG Price Today: आज फिर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मार्च के बाद से ही घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं। 

LPG को लेकर गुड न्यूज! क्या सस्ता हो गया है घरेलू सिलेंडर? यहां चेक करें नए रेट

LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। आज एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच एलपीजी सिलेंडर के रेट स्थिर बने हुए हैं। बता दें, कल शनिवार को सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा किया गया था। दिल्ली में सीएनजी के रेट को 1 रुपये प्रति किलोग्राम तक कंपनियों ने बढ़ा दिया था।

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घरेलू सिलेंडर का क्या है रेट?

नई दिल्ली - 913 रुपये

कोलकाता - 939 रुपये

मुंबई912.50 रुपये

चेन्नई - 928.50 रुपये

गुरुग्राम - 921.50 रुपये

नोएडा - 910.50 रुपये

बेंगलुरू - 915.50 रुपये

भुवनेश्वर - 939 रुपये

चंडीगढ़ - 922.50 रुपये

हैदराबाद - 965 रुपये

जयपुर - 916.50 रुपये

लखनऊ - 950.50 रुपये

पटना - 1002.50 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 922 रुपये

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कॉमर्शियल सिलेंडर का क्या है रेट?

नई दिल्ली - 3071.50 रुपये

कोलकाता - 3202 रुपये

मुंबई - 3024 रुपये

चेन्नई - 3237 रुपये

गुरुग्राम - 3088 रुपये

नोएडा - 3071.50 रुपये

बेंगलुरू - 3152 रुपये

भुवनेश्वर - 3238 रुपये

चंडीगढ़ - 3092.50 रुपये

हैदराबाद - 3315 रुपये

जयपुर - 3099 रुपये

लखनऊ - 3194 रुपये

पटना - 3346.50 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 3106 रुपये

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मार्च में आखिरी बार बढ़े घरेलू सिलेंडर के दाम

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार मार्च के महीने में इजाफा किया गया था। तब घरेलू सिलेंडर का रेट 60 रुपये तक बढ़ा दिया गया था। वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आखिरी बार 993 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी। युद्ध शुरू होने के बाद से अबतक कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट 47 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

LPG सिलेंडर को लेकर सरकार की सख्ती

सरकार ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर नियमों में सख्ती कर दी है। अब बिना ओटीपी के एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेंगे। यह नियम 1 मई से लागू हो गया है। इसके अलावा गांव के इलाकों में घरेलू सिलेंडर की बुकिंग 45 दिन पर और शहरों में 25 दिन पर ही की जा सकेगी। उससे पहले बुकिंग भी नहीं हो रही है। सरकार ने नियमों में कड़ाई कालाबाजारी को रोकने के लिए की है।

भारत अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत एलपीजी विदेशों से आयात करता रहा है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लगभग बंद हो जाने की वजह से भारत के लिए समस्याओं का दौर शुरू हो गया है। इससे निपटने के लिए सरकार ने घरेलू स्तर पर एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश पहले ही दे दिया है। साथ ही विदेशों से भी एलपीजी आयात किया जा रहा है। जिससे घरेलू डिमांड को पूरा किया जा सके।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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