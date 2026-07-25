LPG सिलेंडर के नए रेट जारी, क्या फिर से बढ़ाया गया दाम? करें चेक
मुख्य बातें
- LPG Cylinder Price Today: एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज शनिवार को कोई भी इजाफा नहीं किया गया है
- कीमतें पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं
LPG Cylinder Price Today: पेट्रोल और डीजल की तरह एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी आज शनिवार कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कीमतें पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट जून में बढ़ाया गया था। तब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक सिलेंडर का दाम 29 रुपये बढ़ा दिया था। युद्ध शुरू होने के बाद यह दूसरी बार था जब एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा हो। इससे पहले मार्च के महीने में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट 60 रुपये बढ़ा था। हालिया बढ़ोतरी के बाद देश के कई शहरों में सिलेंडर का रेट 1000 रुपये को क्रॉस कर गया है।
क्या है आज एलपीजी सिलेंडर का रेट (LPG Price Today)
नई दिल्ली - 942 रुपये
कोलकाता - 968 रुपये
मुंबई - 941.50 रुपये
चेन्नई - 957.50 रुपये
नोएडा - 939.50 रुपये
बेंगलुरू - 915.50 रुपये
भुवनेश्वर - 968 रुपये
चंडीगढ़ - 951.50 रुपये
हैदराबाद - 994 रुपये
जयपुर - 945.50 रुपये
लखनऊ - 979.50 रुपये
पटना -1031 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 951 रुपये
कॉमर्शियल सिलेंडर का क्या है रेट (Commercial LPG Cylinder)
आज शनिवार को कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, युद्ध शुरू होने के बाद से कई बार कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ाया जा चुका है। जिसकी वजह से कीमतें सातवें आसमान पर हैं।
बेंगलुरू - 3198 रुपये
नई दिल्ली - 3113.50 रुपये
मुंबई - 3067.50 रुपये
हैदराबाद - 3367 रुपये
चेन्नई - 3283 रुपये
कोलकाता - 3255.50 रुपये
गुरुग्राम - 3130 रुपये
नोएडा - 3113.50 रुपये
भुवनेश्वर - 3290 रुपये
चंडीगढ़ - 3136 रुपये
जयपुर - 3141 रुपये
लखनऊ - 3236 रुपये
पटना - 3400 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 3152 रुपये
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में क्यों करना पड़ा था इजाफा?
भारत अपनी जरूरत का 90 प्रतिशत एलपीजी सिलेंडर विदेशों से मंगाता है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर बढ़े तनाव का असर भारत की आपूर्ति पर पड़ा है। युद्ध की वजह से भारत ने अपनी निर्भरता किसी एक देश पर कम की है। अब मौजूदा समय में गैस को कई देशों से इम्पोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर भी एलपीजी सिलेंडर के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है।
देश में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बनी रहे इसके लिए केंद्र सरकार ने नियमों में भी काफी कड़ाई की है। अब गांव में 25 दिन और शहरों में 45 दिन से पहले एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नहीं की जा सकती है। सिलेंडर की डिलीवरी पूरी तरह से ओटीपी आधारित हो गई है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।