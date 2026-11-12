LPG सिलेंडर के पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, किन ग्राहकों को मिला है तोहफा
मुख्य बातें
- दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करीब 1.25 लाख परिवारों को प्रति परिवार 642 रुपये दिए गए हैं
- बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार 300 रुपये की सब्सिडी देती है
त्योहारी सीजन में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती जरूरत के बीच लाखों लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। बीते दिनों ये पैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रांसफर किए। अब सवाल है कि ये पैसे किन ग्राहकों को मिले हैं। आइए डिटेल जान लेते हैं।
दरअसल, दिल्ली की सरकार ने चुनाव जीतने के बाद होली और दिवाली के मौके पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था। इसी के तहत बीते मंगलवार को करीब 15 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना की रकम ट्रांसफर की गई। इसका मतलब है कि लाभार्थियों को गैस सिलेंडर खरीदने के लिए अलग से कोई कूपन या सिलेंडर नहीं दिया जाएगा बल्कि सिलेंडर की कीमत के बराबर राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई है।
किसे मिलेगा फायदा?
इस योजना का लाभ दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। इसके लिए परिवार के मुखिया का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करीब 1.25 लाख परिवारों को प्रति परिवार 642 रुपये दिए गए हैं। वहीं, उज्ज्वला योजना के दायरे से बाहर आने वाले करीब 14.21 लाख परिवारों के बैंक खातों में 942 रुपये प्रति परिवार ट्रांसफर किए गए हैं। इस तरह कुल मिलाकर करीब 142 करोड़ रुपये की रकम लाभार्थियों तक पहुंचाई गई है।
बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार 300 रुपये की सब्सिडी देती है। ऐसे में लाभार्थियों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 300 रुपये सस्ती कीमत पर एलपीजी सिलेंडर मिल जाती है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, इस बार करीब 15 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिला है।
योजना पर हर साल खर्च होंगे 242 करोड़ रुपये
राजधानी के पात्र परिवारों को हर साल होली और दिवाली के अवसर पर एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के बराबर रकम दी जाएगी। इसी घोषणा के तहत सरकार ने दूसरी किस्त जारी की है। योजना का मकसद त्योहारों के दौरान परिवारों को आर्थिक मदद देना और रसोई गैस पर होने वाले खर्च का बोझ कम करना है। दिल्ली सरकार के मुताबिक, इस योजना पर हर साल करीब 242 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली का तोहफा दिया है। इसके तहत 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थियों के आधार प्रमाणित बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे। इससे यूपी के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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