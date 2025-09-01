lpg cylinder price cut by rs 51 rain brings relief from delhi to patna LPG Price 1 Sep.: एलपीजी सिलेंडर के रेट में ₹51 की कटौती, दिल्ली से पटना तक राहत की बारिश, Business Hindi News - Hindustan
LPG Price 1 Sep.: एलपीजी सिलेंडर के रेट में ₹51 की कटौती, दिल्ली से पटना तक राहत की बारिश

LPG Price 1 Sep 2025: दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर अब आज से 1580 रुपये का मिलेगा, जो पहले 1631 रुपये का था। इसमें 51.50 रुपये तक की कटौती की गई है। जबकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले की तरह आज भी आपको 853 रुपये में ही मिलेगा।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 04:56 AM
LPG Price 1 Sep 2025: आज 1 सितंबर की सुबह दिल्ली से पटना तक राहत की बारिश हुई और कॉमर्शियल एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर करीब 51.50 रुपये तक सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दी हैं। इस नए रेट के मुताबिक 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। जबकि, घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर अब आज से 51 रुपये सस्ता होकर 1580 रुपये का मिलेगा, जो पहले 1631 रुपये का था। जबकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले की तरह आज भी आपको 853 रुपये में ही मिलेगा।

कोलकाता में आज से कॉमर्शियल सिलेंडर 1684 रुपये में मिलेगा। अगस्त में यह 1734 रुपये और जुलाई में 1769 रुपये में मिल रहा था। जबकि, जून में यह 1826 रुपये में मिल रहा था। 1 सितंबर यानी आज से यह 50 रुपये सस्ता हो गया है।

मुंबई में अब कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट 1531.50 रुपये है। अगस्त में यह 1582.50 रुपये और जुलाई में 1616 रुपये के थे। जबकि, जून में 1674.50 रुपये में बिक रहे थे। मई में 1699 रुपये में मिलता था। आज यहां 51 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है।

अगर चेन्नई की बात करें तो यहां कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1 सितंबर यानी आज से 1738 रुपये हो गई है। अगस्त में यह 1789 रुपये और जुलाई में इसकी कीमत 1823.50 रुपये थी। जबकि, जून में 1881 रुपये। यहां भी 51 रुपये की राहत मिली है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के क्या हैं आज के रेट

भारत में इंडियन ऑयल के डेटा के आधार पर 2025 में एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की कीमतों की बात करें तो पिछले एक साल में घरेलू एलपीजी की कीमतों में कुछ वृद्धि देखी गई है, लेकिन हाल के महीनों में कीमतें स्थिर हैं।

मौजूदा एलपीजी प्राइस डेटा के अनुसार घरेलू 14.2 किग्रा सिलेंडर के दाम दिल्ली में ₹853, मुंबई में ₹852.50 और लखनऊ में ₹890.50 है। अगस्त की तरह सितंबर में भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पिछले 12 महीनों का ट्रेंड

कॉमर्शियल एलपीजी के दामों में हाल के महीनों में कई कटौती देखने को मिली। जुलाई और अगस्त में प्रति सिलेंडर ₹33 से 58 कम हुए। बता दें इंडियन ऑयल और अन्य सरकारी तेल कंपनियां हर महीने कीमतें पुनः निर्धारित करती हैं।

अप्रैल 2025 में घरेलू सिलेंडर में ₹50 की बढ़ोतरी हुई थी।पिछले साल (अगस्त 2024 से जुलाई 2025) में कुल ₹50 की बढ़ोतरी हुई।

कैसे तय होती है एलपीजी की कीमत

'Import Parity Price' (IPP) पर आधारित है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कीमतें, डॉलर-रुपया विनिमय दर, फ्रेट, टैक्स आदि शामिल होते हैं। राज्य के अनुसार टैक्स और लॉजिस्टिक्स लागत के कारण विभिन्न राज्यों में दामों में अंतर रहता है। वहीं, सरकार की उज्ज्वला योजना जैसी सब्सिडी पात्र उपभोक्ताओं का वास्तविक खर्च घटाती है। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाती है।

