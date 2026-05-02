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घर ले जाएं ₹300 सस्ता LPG सिलेंडर, बढ़ती कीमतों के बीच बड़ा तोहफा

May 02, 2026 12:22 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सरकार ने कॉमर्शियल रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके अलावा, छोटकू सिलेंडर के  प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत ग्राहकों को 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है।

घर ले जाएं ₹300 सस्ता LPG सिलेंडर, बढ़ती कीमतों के बीच बड़ा तोहफा

LPG cylinder price: पश्चिम एशिया संकट के गहराते असर के बीच बीते एक मई को सरकार ने कॉमर्शियल रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके तहत अब दिल्ली में 19 किलोग्राम गैस का कॉमर्शियल सिलेंडर 993 रुपये महंगा हो गया है। वहीं, अब पांच किलोग्राम के छोटू सिलेंडर की कीमत 549 रुपये से बढ़ाकर 810.50 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गई है। इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी के बाद अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर भी तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे तो इस बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं लेकिन मार्च के महीने में घरेलू इस्तेमाल वाले 14 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। महंगाई के इस माहौल में हम आपको बताएंगे कि कैसे 300 रुपये सस्ती कीमत पर एलपीजी सिलेंडर खरीद सकते हैं।

किसे मिलेगा 300 रुपये सस्ता सिलेंडर

दरअसल, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत ग्राहकों को 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को सरकार ने प्रति वर्ष 9 रिफिल (5 किलोग्राम सिलेंडर वालों के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है।

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इसमें सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन मिलता है। इस कनेक्शन में सिलेंडर की सुरक्षा जमा राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा नली, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (डीजीसीसी) पुस्तिका और इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल हैं। उज्ज्वला 2.0 की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, सभी लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा भी निःशुल्क दिया जाता है। कहने का मतलब है कि लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन, पहले रिफिल या चूल्हे के लिए कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका खर्च भारत सरकार/ओएमसी द्वारा वहन किया जाता है।

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कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम

होटल एवं रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले 19-किलोग्राम के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 993 रुपये बढ़ाकर रिकॉर्ड 3,071.50 रुपये कर दी गई। इससे पहले 1 अप्रैल को 195.50 रुपये प्रति सिलेंडर और 1 मार्च को 114.50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई थी। इसके साथ ही, तीन महीनों में कीमतों में कुल 1,303 रुपये की वृद्धि हुई है।

वहीं, पांच किलोग्राम एफटीएल या बाजार मूल्य वाले एलपीजी सिलेंडर की दरें 549 रुपये से बढ़ाकर 810.50 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गईं। अब पांच किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर (जिसे घरेलू एलपीजी कहा जाता है) की 913 रुपये की कीमत से थोड़ा ही कम रह गई है।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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