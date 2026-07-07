LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए ₹25 का चार्ज, इन ग्राहकों को जानना जरूरी

पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति सामान्य होने के बाद अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार LPG सिलेंडर के दाम घटा सकती है। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाए जाने के बाद अब घरेलू सिलेंडर को लेकर भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसके अलावा, 5 किलोग्राम का छोटू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी कटौती हो सकती है। छोटू एलपीजी सिलेंडर को लेकर कुछ नियम ऐसे हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आइए डिटेल में इसे जान लेते हैं।

क्या है 5 किलोग्राम का छोटू सिलेंडर? 5 किलोग्राम का छोटू एलपीजी सिलेंडर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी माना जाता है, जिन्हें कम मात्रा में गैस की जरूरत होती है। ग्राहक पॉइंट ऑफ सेल्स के माध्यम से छोटू गैस सिलेंडर रिफिल की होम डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें प्रति रिफिल 25 रुपये का अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क देना होगा। इसका इस्तेमाल छोटे परिवार, छात्र, किराए के मकान में रहने वाले लोग, दुकानदार और यात्रा के दौरान भी किया जाता है। यह सिलेंडर हल्का होने के कारण आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ग्राहक छोटू सिलेंडर को किसी भी अधिकृत इंडेन गैस डिस्ट्रीब्यूटर, इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट, चुनिंदा किराना स्टोर या सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं।

-सिलेंडर की रीफिलिंग भी देशभर में किसी भी अधिकृत पॉइंट ऑफ सेल या डिस्ट्रीब्यूटर से कराई जा सकती है।

-इस सिलेंडर को लेने के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं होती, केवल पहचान पत्र के आधार पर कनेक्शन लिया जा सकता है।

-ग्राहक पॉइंट ऑफ सेल से सिलेंडर खरीदते हैं और बाद में उसे वापस करना चाहते हैं, तो कंपनी उन्हें प्रति सिलेंडर 500 रुपये की निश्चित राशि वापस देती है। इसमें सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर कोई पाबंदी नहीं है।

एक जुलाई को कितनी कटौती? बीते एक जुलाई को होटल और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले कॉमर्शियल एलपीजी के 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की गई। इस साल यह पहली बार इसकी कीमत घटाई गई है। तेल कंपनियों के अनुसार, अब 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 2,930 रुपये का मिलेगा।

बता दें कि पश्चिम एशिया संकट से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने के बाद एलपीजी सिलेंडर की लगातार कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने से पिछले महीने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3,113 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी।