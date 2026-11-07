दिवाली पर घर में LPG सिलेंडर खत्म हो गया? ग्राहकों के लिए हैं ये 2 ऑप्शन

मुख्य बातें

दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर रसोई में गैस की खपत सामान्य दिनों के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। दरअसल, घर में मेहमानों का आना-जाना बढ़ जाता है तो पकवान के आइटम भी बनने लगते हैं। ऐसे में ये डर रहता है कि कहीं ऐन मौके पर गैस ना खत्म हो जाए। अगर आपको भी यह डर है तो इंडेन के 2 ऑप्शन आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

क्या हैं ऑप्शन ये दो ऑप्शन इंडेन के छोटू और मुन्ना सिलेंडर हैं। इनकी मदद से जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त गैस का इंतजाम किया जा सकता है। इंडियन ऑयल की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, ये दोनों सिलेंडर फ्री ट्रेड LPG (FTL) श्रेणी में आते हैं। वैसे मुन्ना सिलेंडर उन लोगों के लिए होता है जिन्हें कम मात्रा में गैस की जरूरत होती है। इसमें छात्र, कामकाजी महिलाएं, स्ट्रीट वेंडर, प्रवासी मजदूर और छोटे कारोबारी शामिल हैं। कम जगह में भी इसे रखा जा सकता है। वहीं, छोटू सिलेंडर उन परिवारों और लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें नियमित घरेलू सिलेंडर के अलावा थोड़ी अतिरिक्त गैस की जरूरत पड़ती है।

प्रवासी आबादी, छोटे परिवार, छात्र और कम LPG खपत वाले ग्राहक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी खासियत यह है कि इन्हें लेने के लिए स्थानीय पते का प्रमाण यानी लोकल एड्रेस प्रूफ देना जरूरी नहीं है। इसका रिफिल इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट, चुनिंदा किराना दुकानों और सुपरमार्केट से भी लिया जा सकता है।

इंडियन ऑयल ने 25 जुलाई 2026 को 5 किलो के छोटू सिलेंडर के लिए एक्सप्रेस होम डिलीवरी सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। कंपनी के मुताबिक, इस सुविधा के तहत बुकिंग के चार घंटे के भीतर डिलीवरी का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि ये दोनों सिलेंडर, सामान्य के मुकाबले सस्ते मिलते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये पर स्थिर है।

हाल ही में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम में 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसकी कीमत 10 रुपये बढ़ाकर 2,820 रुपये कर दी गई है। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले एक अक्टूबर को इसकी कीमत में 62.50 रुपये का इजाफा किया गया था। सितंबर में भी सिलेंडर 9.50 रुपये महंगा हुआ था।