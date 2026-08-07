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घरेलू LPG से ₹180 सस्ती कीमत पर मिल रहा सिलेंडर...इन ग्राहकों को फायदा

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • घरेलू एलपीजी की कीमत 942 रुपये प्रति सिलेंडर बनी हुई है
  • वहीं, 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 180 &nbsp;रुपये कम है
घरेलू LPG से ₹180 सस्ती कीमत पर मिल रहा सिलेंडर...इन ग्राहकों को फायदा
घरेलू एलपीजी की कीमत 942 रुपये प्रति सिलेंडर बनी हुई है

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, बीते एक अगस्त को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी लेकिन घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में घरेलू एलपीजी की कीमत 942 रुपये प्रति सिलेंडर बनी हुई है। हालांकि, हम आपको एक ऐसे सिलेंडर के बारे में बताएंगे जो सामान्य के मुकाबले 180 रुपये सस्ती कीमत पर मिल रही है।

कौन सा है सिलेंडर?

दरअसल, बीते एक अगस्त को ही 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई थी। इस सिलेंडर की कीमत 808.50 रुपये से घटाकर 762 रुपये कर दी गई है। यह सामान्य घरेलू एलपीजी सिलेंडर के मुकाबले 180 रुपये सस्ता है। बता दें कि सामान्य एलपीजी (14.2 किलोग्राम) सिलेंडर की कीमत देश की राजधानी दिल्ली में 942 रुपये है।

सरकार ने पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के रिटेल आउटलेट्स के जरिए 5 किलो LPG सिलेंडर (डोमेस्टिक प्रेशर रेगुलेटर - DPR के साथ या बिना) बेचने की मंजूरी दी हुई है। इस स्कीम के तहत बेचे जाने वाले LPG को फ्री ट्रेड LPG (FTL) कहा जाता है। पहली बार खरीदते समय इक्विपमेंट (DPR और सिलेंडर) की कीमत, नॉन-डोमेस्टिक 5 Kg सिलेंडर की मौजूदा कीमत पर प्रोडक्ट की कीमत और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज देने होंगे। बाद में रिफिल करवाते समय, सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत देनी होगी।

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भारत गैस, इंडियन ऑयल समेत सभी गैस कंपनियां इस तरह के कैटेगरी के सिलेंडर को बेचती हैं। आप अपना पहचान का प्रमाण (POI) दिखाकर रिटेल आउटलेट से सिलेंडर ले सकते हैं।

भारत गैस

आप घर बैठे ही टोल-फ्री नंबर 1800 22 4344 पर कॉल करके इस छोटू एलपीजी सिलेंडर को ऑर्डर कर सकते हैं और इस खास सर्विस के लिए सिर्फ ₹25 के मामूली डिलीवरी चार्ज पर दो घंटे के अंदर डिलीवरी पा सकते हैं। इस मामले में भी आपको अपनी पहचान का सबूत (POI) देना होगा। ऑर्डर टोल-फ्री नंबर पर 24x7 बुक किए जा सकते हैं। ऑर्डर की डिलीवरी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच की जाएगी।

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रात 9 बजे के बाद बुक किए गए ऑर्डर की डिलीवरी अगले दिन सुबह 9 बजे के बाद होगी। कनेक्शन/रीफिल सिलेंडर ऑर्डर बुक होने के 2 घंटे के अंदर ग्राहक के घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। 'डायल ए भारतगैस मिनी' सर्विस अभी 8 शहरों - अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई और पुणे - में उपलब्ध है। इसी तरह, इंडियन ऑयल छोटू सिलेंडर दे रहा है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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