एलपीजी सिलेंडर पर ₹300 की राहत… कर लीजिए यह काम, सरकार की अपील

संक्षेप: LPG Cylinder e-KYC: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) एक मई 2016 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है ताकि वे धुएं रहित जीवन जी सकें।

Sat, 1 Nov 2025 01:44 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
LPG Cylinder e-KYC: एलपीजी सिलेंडर ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) जरूरी है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ओर से एक बार फिर ग्राहकों को e-KYC कराने की अपील की गई है। मिनिस्ट्री की ओर से किए गए एक्स पोस्ट में कहा गया है-सभी एलपीजी उपभोक्ताओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण(e-KYC) अब नि:शुल्क, सरल और सुविधाजनक है। इसे आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही कुछ मिनटों में पूरा कर सकते हैं। e-KYC प्रक्रिया शुरू करने और जानकारी के लिए https://pmuy.gov.in/e-kyc.html पर विजिट करें।

किसके लिए है अनिवार्य

उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए हर वित्तीय वर्ष में e-KYC अनिवार्य है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उज्ज्वला योजना के तहत ₹300 की लक्षित सब्सिडी का लाभ अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण या ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। हालांकि, सप्लाई बाधित नहीं होगी। एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार ई-केवाईसी जरूरी है। यदि किसी उपभोक्ता को प्रक्रिया में कोई परेशानी आती है, तो वे अपने LPG वितरक या हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय रहते e-KYC पूरी करें ताकि उन्हें सब्सिडी में कोई बाधा न हो और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।

योजना के बारे में

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) एक मई 2016 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है ताकि वे धुएं रहित जीवन जी सकें। इस योजना के तहत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है। योजना के तहत सरकार 300 रुपये की सब्सिडी देती है। आसान भाषा में समझें तो सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 300 रुपये सस्ता सिलेंडर मिलेगा। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं।

दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
