LPG के लिए नए पार्टनर खोज रहा है भारत! कहां-कहां से हो सकती है सप्लाई? देश में कितने दिन का स्टोरेज

Mar 10, 2026 04:36 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
LPG Crisis in india: मौजूदा समय में भारत अपनी खपत का 80 से 85 प्रतिशत इंपोर्ट करता है। चीन के भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयात करने वाला देश है। भारत अपनी जरूरत का अधिकतर एलपीजी कतर, सउदी अरब, यूएई और कुवैत से मंगाता है।

LPG के लिए नए पार्टनर खोज रहा है भारत! कहां-कहां से हो सकती है सप्लाई? देश में कितने दिन का स्टोरेज

LPG Crisis in india: ईरान के साथ जारी युद्ध का असर अब भारत पर भी साफ दिख रहा है। देश क्रूड ऑयल के साथ-साथ एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ती को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। मौजूदा समय में भारत अपनी खपत का 80 से 85 प्रतिशत इंपोर्ट करता है। चीन के भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयात करने वाला देश है। भारत अपनी जरूरत का अधिकतर एलपीजी कतर, सउदी अरब, यूएई और कुवैत से मंगाता है। ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित हुआ है। जिसकी वजह से एलपीजी, एलएनजी सप्लाई बाधित हुई है। सवाल खड़ा हो रहा है कि मौजूदा समय में खाड़ी देशों के अलावा और कहां से भारत एलपीजी आयात कर सकता है?

LPG के लिए इन देशों का रुख कर सकता है भारत

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार सरकार देश में एलपीजी की डिमांड को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और अल्जीरिया के संपर्क में है। यानी अगर युद्ध और लम्बा खिंचा तो भारत इनमें से किसी देश का रुख कर सकता है।

सरकार का पक्ष क्या है?

भारत सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण है। सरकार ने ESMA कानून को लागू कर दिया है। सरकार ने एक कमिटी का गठन किया है। पीएम ऑफिस खुद सभी परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है।

LPG की क्यों है टेंशन?

क्रूड ऑयल की तरह भारत के पास एलपीजी के लिए कोई व्यवस्थित रिजर्व नहीं है। साथ ही स्टोरेज की क्षमता सीमित है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में रिफाइनरी और डिस्ट्रीब्यूटर के स्टोरेज को मिला लें तो 2 से 3 हफ्तों की आपूर्ति ही हो सकती है। यही वजह है कि एलपीजी को लेकर हलचल मची हुई है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
