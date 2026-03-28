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300 रुपये सस्ता वाला सिलेंडर दे रही सरकार, करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी

Mar 28, 2026 10:08 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है। मतलब ये कि एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत सामान्य ग्राहक के लिए है, उसके मुकाबले 300 रुपये सस्ता LPG सिलेंडर लाभार्थियों को मिलेगा।

300 रुपये सस्ता वाला सिलेंडर दे रही सरकार, करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी

PM Ujjwala Yojana: ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से देश में एलपीजी गैस को लेकर एक डर का माहौल है। सरकार की ओर से बार-बार दावे किए जा रहे हैं कि स्थिति सामान्य है। वहीं, एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी के बावजूद एक बड़े वर्ग को 300 रुपये सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है।

किसे मिल रहा सस्ता गैस सिलेंडर?

दरअसल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है। मतलब ये कि एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत सामान्य ग्राहक के लिए है, उसके मुकाबले 300 रुपये सस्ता LPG सिलेंडर लाभार्थियों को मिलेगा। बता दें कि योजना लाभार्थी को बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट और बिना किसी इंस्टॉलेशन चार्ज के LPG कनेक्शन मिलता है।

14.2 Kg LPG सिलेंडर / 5 Kg LPG सिलेंडर

घरेलू प्रेशर रेगुलेटर

1.2 m सुरक्षा होज पाइप

DGCC बुकलेट

पहला रिफिल मुफ्त

दो बर्नर वाला स्टोव मुफ्त

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इन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

ऑनलाइन – ग्राहक https://pmuy.gov.in पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आवेदन जमा करने में मदद के लिए अपने नजदीकी CSC सेंटर जा सकते हैं। खुद से आवेदन जमा करने पर कोई फीस नहीं लगती। हालांकि, अगर आवेदन CSC सेंटर के जरिए जमा किया जाता है, तो ₹20 का शुल्क लगेगा। वहीं, ऑफलाइन के तहत ग्राहक सीधे OMCs के अपने नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता की बात करें तो आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला होनी चाहिए, जिसके परिवार में किसी भी तेल विपणन कंपनी (OMC) से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन न हो तथा वह गरीब परिवार से संबंधित हो।

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डॉक्युमेंट की बात करें तो

मानक फ़ॉर्मेट में आवेदन/KYC फ़ॉर्म, जिस पर आवेदक की हाल की फोटो लगी हो और उसके हस्ताक्षर हों। पहचान के प्रमाण (PoI) के तौर पर आवेदक के आधार कार्ड की कॉपी। राशन कार्ड या परिवार की जानकारी वाले किसी अन्य दस्तावेज में बताए गए परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी। पते का प्रमाण, आवेदक के बैंक खाते की जानकारी, साथ में पासबुक/कैंसल किए गए चेक की कॉपी आदि जरूरी है।

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उज्जवला योजना के उपभोक्ताओं की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में) में बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न उपायों के कारण, पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच वार्षिक प्रति व्यक्ति एलपीजी खपत में लगातार वृद्धि देखी गई है। बात दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में औसत 3.01 सिलेंडर की खपत थी तो वित्त वर्ष 2023-24 में 3.95 सिलेंडर और वित्त वर्ष 2024-25 में 4.43 सिलेंडर की खपत है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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