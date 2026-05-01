LPG बुकिंग अपडेट, शादियों वाले घर के लिए मिलेंगे 8 सिलेंडर, जानें पूरा प्रोसेस
LPG prices today: आज 1 मई को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है।
LPG prices today: देश में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती गैस सिलेंडर की है। मौजूदा परिस्थितियों में एलपीजी सिलेंडर प्राप्त करना काफी कठिन हो गया है। सरकार एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर नियमों को काफी सख्त कर दिया है। 1 मई से बिना ओटीपी के एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। नियमों में हुई सख्ती की वजह से जिनके घर में शादियां हैं वो काफी परेशान हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप आसानी से 7-8 गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में कैसे मिलेगा सिलेंडर (LPG cylinder booking for wedding)
प्रदेश में जिन घरों में शादी है उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार शादी वाले घरों में 8 एलपीजी सिलेंडर मिल सकते हैं। इसके लिए आपको शादी के कार्ड के जरिए आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच होगी। सबकुछ सही होने पर आपको सिलेंडर जारी किए जाएंगे। एक व्यक्ति को अधिकतम 8 सिलेंडर मिल सकते हैं।
क्या है सिलेंडर प्राप्त करने का प्रोसेस
अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां जाना होगा। वहां पहुंचकर आपको शादी का कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद आपको 2 से 3 कॉमर्शियल सिलेंडर मिल सकते हैं। बता दें, इन सिलेंडर की रिफिलिंग अमाउंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होगा।
कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी (lpg rates today)
आज 1 मई को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम के सिलेंडर का रेट 993 रुपये बढ़ गया है। जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर का रेट 3071.50 रुपये पहुंच गया है। आज से पहले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट 2078.50 रुपये था।
इससे पहले 1 अप्रैल को कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 195.50 रुपये का इजाफा हुआ था। 1 मार्च को 114.50 रुपये रेट बढ़ाया गया था। बता दें, तीन महीने में एलपीजी सिलेंडर का रेट 1303 रुपये बढ़ चुका है।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी (Domestic LPG prices today)
कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट आज भले ही बढ़ा दिया गया है। लेकिन 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अबतक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट 913 रुपये है। बता दें, आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट 60 रुपये बढ़ाया गया था।
5 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी आज इजाफा किया गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।