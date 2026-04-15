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LPG बुकिंग अपडेट, फिर से शुरू हुई यह पुरानी सुविधा, ग्राहकों को बड़ी राहत

Apr 15, 2026 02:47 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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LPG Booking Updates: गावों में एलपीजी सिलेंडर्स की होम डिलीवरी अनेकों गांवों में शुरू हो गई है। इससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां सिलेंडर की कोई कमी की कोई जानकारी नहीं मिली है।

LPG बुकिंग अपडेट, फिर से शुरू हुई यह पुरानी सुविधा, ग्राहकों को बड़ी राहत

LPG Booking Updates: एलपीजी बुकिंग के मामले में बड़ी अच्छी खबर आई है। एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से होम डिलीवरी गावों में शुरू कर दी गई है। मार्च के शुरूआत में युद्ध के शुरू होने के बाद ग्रामीण स्तर पर कई बार सिलेंडर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाना पड़ता था।

घर पर सिलेंडर पाने के लिए करना होगा यह काम (LPG Booking Process)

अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे LPG सिलेंडर मिल जाए तो इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको गैस की बुकिंग करनी होगी। इसके बाद एक ओटीपी आएगा। इसी ओटीपी के आधार पर LPG सिलेंडर मिलेगा। बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एलपीजी सिलेंडर की 99 प्रतिशत बुकिंग ओटीपी आधारित हो रही है।

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सरकार की तरफ से दिए गए इस बयान से मिली राहत

सोमवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास सिलेंडर के कमी की कोई खबर नहीं है। आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है।

मंगलवार को LPG का एक और टैंकर भारत पहुंचा

14 अप्रैल को एलपीजी से भरा एक और टैंकर गुजरात के कांडला में पहुंचा। यह एलपीजी टैंकर 11 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्रॉस किया था। बता दें, मौजूदा समय में भारत अपनी जरूरत का 80 से 85 प्रतिशत का तक एलपीजी खाड़ी के देशों से मंगाता है। युद्ध की वजह से यह सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। भारत के कई टैंकर रास्ते में ही फंस गए। लेकिन भारत ने एक-एक करके कई एलपीजी सिलेंडर देश में लाने में सफलता प्राप्त की है।

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क्या LPG सिलेंडर के बढ़ेंगे रेट (LPG price today)

1 अप्रैल को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया था। वहीं, तब घरेलू गैस सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन मार्च के महीने में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का भी रेट बढ़ाया गया था। बता दें, 5 किलोग्राम के FTL गैस सिलेंडर की भी कीमतों में 51 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।

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सिर्फ ID प्रूफ पर मिलेगा सिलेंडर

5 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए ग्राहकों को एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगा। सिर्फ आइडी प्रूफ के जरिए कोई भी ग्राहक डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां से 5 किलो ग्राम वाला गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकता है।

सरकार एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए काफी सख्त है। लगातार छापेमारी की जा रही है। जिससे कोई भी सिलेंडर को गैरकानूनी तरीके से स्टोर करके ना रख पाए।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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