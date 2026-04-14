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LPG बुकिंग को लेकर राहत भरी खबर, सरकार का आया बड़ा बयान, दोपहर में मिली एक नई गुड न्यूज

Apr 14, 2026 07:21 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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LPG Booking Details: केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। वहीं, ग्राहकों को 5 किलोग्राम के सिलेंडर भी आसानी से आइडी प्रूफ के जरिए मिल रहे हैं। 

LPG बुकिंग को लेकर राहत भरी खबर, सरकार का आया बड़ा बयान, दोपहर में मिली एक नई गुड न्यूज

LPG Booking Details: एलपीजी सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो ताजा बयान आया है वह काफी राहत देने वाला है। केंद्र सरकार की तरफ से दी जानकारी के अनुसार एलपीजी सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। मौजूदा समय में किसी भी एजेंसी से सिलेंडर खत्म होने की जानकारी नहीं है। बयान में कहा गया है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ऑनलाइन बुकिंग लगभग 99 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है।

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70 प्रतिशत कॉमर्शियल सप्लाई हुई बहाल

सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया है कि 70 प्रतिशत कॉमर्शियल सप्लाई को भी बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि 14 मार्च से अबतक 182900 टन कॉमर्शियल एलपीजी की बिक्री हो चुकी है।

उन्होंने कहा, “घरेलू एलपीजी सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां पूरी तरह से सिलेंडर समाप्त होने कोई रिपोर्ट अबतक नहीं मिली है।”उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग 99 प्रतिशत पहुंच गई है।

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ओटीपी आधारित ही बुकिंग

ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा, “गैस के गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए ओटीपी आधारित ही बुकिंग की जा रही है। ओटीपी सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नबंर पर ही भेजा जाता है। इसलिए उपभोक्ता इसे किसी अन्य के साथ साझा नहीं कर सकता। ना ही यह कोड किसी को भी पता चलता है।”

5 किलोग्राम का सिलेंडर भी आसानी से मिल रहा

सुजाता शर्मा ने बताया, “5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर की भी बिक्री काफी सहजता से हो है। यह आइडी आधारित है। इसके लिए कोई भी एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। सरकार 5 किलोग्राम की सप्लाई को सुनिश्चित कर रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 3 अप्रैल तक 40,000 सिलेंडर बेचे हैं। कुल 13,30,000 किलोग्राम के सिलेंडर्स की बिक्री 23 मार्च से अबतक हुई है। नेचुरल गैस में भी 100 प्रतिशत सप्लाई घरेलू पीएनजी और सीएनजी व्हीकल्स के लिए सुनिश्चित की जा रही है।”

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उन्होंने बताया है कि फर्टीलाइजर्स की लगभग 95 प्रतिशत डिमांड को पूरी का जा रही है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोल्ड स्टोरेड, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फार्मा को 100 प्रतिशत सप्लाई की जा रही है। अतिरिक्त कॉमर्शियल एलपीजी सभी राज्यों को दिया जा रहा है। जो पीएनजी नेटवर्क के विस्तार में मदद कर रहा है।

आया एक और एलपीजी टैंकर

एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने सोमवार को बताया था कि 20400 मैट्रिक टन से लदा एलपीजी टैंकर 14 अप्रैल को गुजरात के कांडला पहुंच सकता है। यह टैंकर 11 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का क्रॉस किया था। बता दें, दोपहर में यह टैंकर भारत पहुंच गया है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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