सबसे कम रेट का सोना ₹1 लाख से नीचे बिक रहा, चेक करें 14 से 24 कैरेट के लेटेस्ट रेट
Gold Silver Rate Today 21 May: 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 359 रुपये चढ़कर 145595 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जबकि, 18 कैरेट गोल्ड के दाम में 294 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है। अब 10 कैरेट सोने का भाव 119210 रुपये पर पहुंच गया है।
Gold Silver Rate Today 21 May: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में बदलाव नजर आ रहा है। आज 24 कैरेट गोल्ड जहां 392 रुपये महंगा होकर 158747 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी का भाव 1494 रुपये प्रति किलो कम होकर 265808 रुपये पर आ गया। इसके अलावा 23 कैरेट से लेकर 14 कैरेट गोल्ड तक के रेट में बढ़त दर्ज की जा रही है। बता दें कैरेट के हिसाब से सबसे कम रेट का सोना 1 लाख रुपये से नीचे बिक रहा है।
आज 23 कैरेट गोल्ड 391 रुपये महंगा हुआ है और आज यह 158311 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 359 रुपये चढ़कर 145595 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जबकि, 18 कैरेट गोल्ड के दाम में 294 रुपये प्रति 10 ग्राम का इजाफा हुआ है।
सबसे कम दाम वाले सोने का क्या है रेट
अब 18 कैरेट सोने का भाव 119210 रुपये पर पहुंच गया है। सबसे कम दाम वाले 14 कैरेट गोल्ड की बात करें तो यह भी 229 रुपये चढ़कर 92984 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बता दें IBJA द्वारा जारी आज के इस गोल्ड-सिल्वर के रेट में जीएसटी नहीं जुड़ा है।
पीएम ने कहा सोना नहीं खरीदो और बढ़ गए दाम
पीएम मोदी ने 10 मई 2026 को एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। इसके बाद सोने का भाव 151078 रुपये से चढ़ककर आज 158747 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इस दौरान 24 कैरेट गोल्ड 7619 रुपये महंगा हो गया। चांदी की बात करें तो यह आज की गिरावट के बावजूद 255600 रुपये प्रति किलो से 10208 रुपये प्रति किलो महंगी होकर 265808 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।
ऑल टाइम हाई से कितना सस्ता है सोना-चांदी
IBJA के ताजा रेट के मुताबिक अब सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 रुपये प्रति 10 ग्राम से 17174 रुपये ही सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई 385933 रुपये प्रति किलो से 120125 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अगर ईरान युद्ध के बीच की बात करें तो सोना अबतक 150 रुपये सस्ता हुआ है और चांदी 2092 रुपये सस्ती हुई है।
सोने की आगे कैसी रहेगी चाल
केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया का अनुमान है कि इस साल भारत में सोने की मांग में कमी आ सकती है। पीएम मोदी की सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद गहनों की बिक्री में संभावित गिरावट है। सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव जारी रहेंगे। निवेशकों को कमोडिटी मार्केट में पैसा धीरे-धीरे लगाना चाहिए। सोने-चांदी की चाल अब सेफ हेवेन की तरह नहीं रही। इन धातुओं में गिरावट और उछाल अब स्मॉल कैप शेयरों की तरह हो गया है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें