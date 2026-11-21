पेट्रोल पर ₹3.1 और डीजल पर ₹24.5 प्रति लीटर का घाटा, जारी हुए 21 नवंबर के रेट
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates Today: दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर है
- आम जनता को मिल रही राहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भारी पड़ रही है
- एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल-डीजल की रिटेल सेल पर कंपनियों को घाटा हुआ
कच्चे तेल की कीमतों में आज तेजी है। ब्रेंट क्रूड बढ़कर 92.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इस बीच 21 नवंबर के रेट जारी हो गए हैं। दोनों के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर है।आम जनता को मिल रही राहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भारी पड़ रही है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल-डीजल की रिटेल सेल पर कंपनियों को घाटा हुआ। सितंबर तिमाही में पेट्रोल पर 3.1 रुपये प्रति लीटर का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इसी समय 10.7 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा था। डीजल पर भी घाटा रहा। कंपनियों को डीजल पर 24.5 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हुआ, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 5.6 रुपये प्रति लीटर का मुनाफा मिल रहा था।
नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) का सितंबर तिमाही में प्रदर्शन अच्छा रहा। इसकी मुख्य वजह रिफाइनिंग मार्जिन में तेज सुधार और इन्वेंट्री से हुआ फायदा रहा। रिपोर्ट में शामिल ऑयल और गैस कंपनियों का कुल EBITDA सालाना आधार पर 39.6 फीसदी बढ़ा।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का EBITDA 54.7 फीसदी बढ़ा, क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन औसतन 33.8 डॉलर प्रति बैरल रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 10.1 डॉलर प्रति बैरल था। बता दें पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और पेट्रोलियम की सप्लाई में आई बाधाओं के चलते तेल कंपनियों को 42,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
LPG पर सब्सिडी का बोझ
रिपोर्ट के मुताबिक, LPG पर बढ़ती अंडर-रिकवरी भी कंपनियों के लिए चिंता का विषय है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) में अक्टूबर में 245 रुपये प्रति सिलेंडर और नवंबर में 327 रुपये प्रति सिलेंडर अंडर-रिकवरी का अनुमान है। सरकार से मिलने वाली बकाया राशि 180 अरब रुपये है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में नवंबर में करीब 309 रुपये और दिसंबर में 370 रुपये प्रति सिलेंडर तक अंडर-रिकवरी बढ़ सकती है।
आगे की चुनौतियां
रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाली तिमाहियों में पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG की बिक्री पर हो रहे घाटे से OMCs के मुनाफे पर सीधा असर पड़ सकता है। इसके अलावा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स पर गैस की बढ़ती लागत का दबाव है, जबकि अपस्ट्रीम कंपनियों को उत्पादन में कमजोर बढ़ोतरी की मार झेलनी पड़ सकती है। रिफाइनिंग मार्जिन का भविष्य कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, माल-भाड़े और भू-राजनीतिक घटनाओं पर निर्भर करेगा। वहीं, LPG पर बढ़ता घाटा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की कमाई पर दबाव बनाए रह सकता है।
इनपुट: ANI
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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