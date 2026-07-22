अब शेयर बाजार भी नहीं सोएगा! 24 घंटे ट्रेडिंग की तैयारी में ये स्टॉक एक्सचेंज, निवेशकों के लिए खुलेंगे नए मौके

दुनियाभर के शेयर बाजार तेजी से बदल रहे हैं और अब ऐसा समय दूर नहीं जब शेयरों की खरीद-बिक्री दिन-रात कभी भी की जा सके। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए लंदन स्टॉक एक्सचेंज (london stock exchange) ने घोषणा की है कि वह 2027 की पहली छमाही तक 'LSE 24' नाम से नया नाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म पर एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स (ETPs) की ट्रेडिंग होगी, लेकिन भविष्य में इसे सामान्य शेयरों (Equities) तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो निवेशक लगभग 24 घंटे शेयर बाजार में कारोबार कर सकेंगे।

बिटकॉइन में 24×7 ट्रेडिंग की सुविधा

फिलहाल, दुनियाभर के ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज तय समय के लिए ही खुलते हैं, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी बाजार ने इस व्यवस्था को चुनौती दी है। बिटकॉइन और अन्य डिजिटल एसेट्स में 24×7 ट्रेडिंग की सुविधा मिलने के बाद अब पारंपरिक शेयर बाजारों पर भी लंबे समय तक ट्रेडिंग उपलब्ध कराने का दबाव बढ़ गया है। खासकर रिटेल निवेशक और अलग-अलग टाइम जोन में मौजूद विदेशी संस्थागत निवेशक अब ऐसी सुविधा चाहते हैं, जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी निवेश कर सकें।

LSE 24 लॉन्च करेगा लंदन स्टॉक एक्सचेंज

इसी जरूरत को देखते हुए लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE 24 लॉन्च कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म मुख्य एक्सचेंज से अलग संचालित होगा और शुरुआत में केवल कुछ चुनिंदा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) और अन्य ETPs में ट्रेडिंग की सुविधा देगा। इनमें ब्रिटेन और अमेरिका के शेयर बाजार को ट्रैक करने वाले फंड शामिल होंगे।

LSE के अधिकारी ने क्या कहा?

LSE की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जूलिया हॉगेट के मुताबिक, कंपनी का लक्ष्य सिर्फ ETP तक सीमित रहने का नहीं है। भविष्य में यही प्लेटफॉर्म मुख्य बाजार में सूचीबद्ध सामान्य शेयरों की भी ट्रेडिंग करा सकता है। यानी आने वाले वर्षों में निवेशकों को दिन और रात किसी भी समय ब्रिटेन के शेयर खरीदने और बेचने का विकल्प मिल सकता है।

नए प्लेटफॉर्म का समय

नए प्लेटफॉर्म का समय भी तय कर दिया गया है। LSE 24 शाम 5:00 बजे से अगले दिन सुबह 7:50 बजे (लंदन समय) तक खुला रहेगा। हालांकि, शाम 6:30 बजे से 7:00 बजे तक 30 मिनट का तकनीकी ब्रेक रहेगा, ताकि दिनभर के लेन-देन की प्रॉसेसिंग की जा सके। वहीं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य बाजार पहले की तरह सुबह 8:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक सामान्य समय पर चलता रहेगा।

Nasdaq भी कर रहा तैयारी

दरअसल, यह बदलाव सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई बड़े एक्सचेंज अपने ट्रेडिंग घंटे बढ़ा रहे हैं। Nasdaq भी जल्द 23 घंटे की ट्रेडिंग शुरू करने की तैयारी में है। CME ग्रुप पहले ही क्रिप्टो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में 24×7 ट्रेडिंग शुरू कर चुका है, जबकि Cboe ग्लोबल मार्केट भी अमेरिकी शेयरों के लिए 23 घंटे का ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च करने की योजना बना रहा है।