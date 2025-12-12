Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
इस कंपनी ने ₹2 में खरीदे थे शेयर, अब IPO से होने वाली है ₹10603 करोड़ की कमाई

ICICI बैंक की सब्सिडयरी ICICI प्रूडेंशियल परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMC) का आईपीओ ओपन हो चुका है। सितंबर 2025 तक कंपनी में प्रूडेंशियल की हिस्सेदारी 49% थी और इस आईपीओ में वह 10% हिस्सेदारी बेच रहा है। 

Dec 12, 2025 08:07 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक की सब्सिडयरी कंपनी ICICI प्रूडेंशियल परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMC) का आईपीओ ओपन हो चुका है। इस आईपीओ से लंदन स्थित प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स 10603 करोड़ रुपये कमाने की तैयारी में है। दरअसल, कंपनी 4.89 करोड़ शेयर पूरी तरह ऑफर-फॉर-सेल के तहत बेच रही है। ये भी दिलचस्प है कि प्रूडेंशियल ने ये शेयर करीब 20 साल पहले मात्र 2 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे थे। वहीं, आईपीओ के अपर प्राइस बैंड की बात करें तो 2165 रुपये है। इस लिहाज से देखें तो प्रूडेंशियल को अपने 2 रुपये वाले शेयर पर 1,08,170% रिटर्न मिलेगा। बता दें कि सितंबर 2025 तक कंपनी में प्रूडेंशियल की हिस्सेदारी 49% थी और इस आईपीओ में वह 10% हिस्सेदारी बेच रहा है। हाल ही में उसने 2% हिस्सेदारी ICICI बैंक को भी बेची है।

16 दिसंबर को बंद होगा आईपीओ

यह आईपीओ 12 दिसंबर को खुलकर 16 दिसंबर को बंद होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने इस आईपीओ के लिए 2061-2165 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, जिससे कंपनी का मूल्यांकन लगभग 1.07 लाख करोड़ रुपये (11.86 अरब डॉलर) हो गया है। कंपनी के शेयर 19 दिसंबर को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगे।

पहले दिन 72 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन

ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आईपीओ को शेयर बिक्री के पहले दिन 72 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक आईपीओ को 3,50,15,691 शेयरों के मुकाबले 2,53,66,506 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। निवेशकों की अलग-अलग श्रेणी में पात्र संस्थागत निवेशकों को 1.97 गुना सब्क्रिप्शन मिला जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 37 प्रतिशत सब्क्रिप्शन प्राप्त हुआ। खुदरा वैयक्तिक निवेशकों की श्रेणी में 21 प्रतिशत सब्क्रिप्शन मिला। ICICI प्रूडेंशियल ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कहा कि उसने एंकर निवेशकों से 3,022 करोड़ रुपये जुटाए हैं। अभी ICICI बैंक के पास एएमसी में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि प्रूडेंशियल के पास बाकी 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।

