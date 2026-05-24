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महंगे गैस संकट से राहत? होर्मुज से भारत के लिए रवाना हुआ पहला LNG टैंकर, महीनों बाद खुला रास्ता!

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ईरान युद्ध और होर्मुज संकट के बीच भारत के लिए पहली बड़ी राहत सामने आई है। LNG टैंकर महीनों बाद भारत के लिए गैस लेकर निकला है। सुरक्षा खतरे के कारण इस जहाज ने लोकेशन छिपाकर यात्रा की है। इस सप्लाई से देश के ऊर्जा संकट और महंगी गैस खरीद पर कुछ राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

महंगे गैस संकट से राहत? होर्मुज से भारत के लिए रवाना हुआ पहला LNG टैंकर, महीनों बाद खुला रास्ता!

मध्य पूर्व में जारी तनाव और ईरान युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कई महीनों से लगभग बंद पड़े होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से आखिरकार भारत के लिए पहला LNG (Liquefied Natural Gas) टैंकर निकल चुका है। यह वही समुद्री रास्ता है, जहां युद्ध शुरू होने के बाद भारी सुरक्षा खतरे और अमेरिकी-ईरानी तनाव के कारण तेल और गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। अब UAE की कंपनी एडनोक लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज (Adnoc Logistics & Services) का अल हमरा (Al Hamra) नाम का LNG टैंकर भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसे पश्चिमी भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

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ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यह टैंकर अबू धाबी की दास आइसलैंड LNG (Das Island LNG) एक्सपोर्ट फैसिलिटी से गैस लेकर निकला है। खास बात यह रही कि जहाज ने सुरक्षा कारणों से कई दिनों तक अपना ट्रांसपोंडर यानी लोकेशन सिग्नल बंद रखा। युद्ध के बाद से फारस की खाड़ी में ज्यादातर LNG जहाज इसी तरह डार्क मोड में यात्रा कर रहे हैं, ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक न की जा सके।

दरअसल, होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। वैश्विक LNG सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण यह रास्ता लगभग ठप हो गया था। जहाजों पर हमले और सुरक्षा खतरों के चलते कई कंपनियों ने सप्लाई रोक दी थी। इसका असर भारत जैसे बड़े LNG आयातक देशों पर भी पड़ा।

भारत अपनी LNG जरूरतों का बड़ा हिस्सा कतर और UAE से खरीदता है। पिछले साल भारत को मिलने वाली कुल LNG सप्लाई का आधे से ज्यादा हिस्सा इन्हीं देशों से आया था। लेकिन, युद्ध शुरू होने के बाद सप्लाई लगभग रुक गई, जिससे भारत को महंगे स्पॉट मार्केट से गैस खरीदनी पड़ी। इसका सीधा असर बिजली उत्पादन, उर्वरक उद्योग और कई फैक्ट्रियों पर पड़ा। कुछ उद्योगों में गैस सप्लाई सीमित भी करनी पड़ी।

अब Al Hamra टैंकर का भारत की ओर बढ़ना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि खाड़ी देशों ने जोखिम उठाकर फिर से सप्लाई शुरू करने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह अभी भी युद्ध से पहले की तुलना में बहुत कम है। युद्ध से पहले हर दिन लगभग तीन LNG टैंकर होर्मुज पार करते थे, जबकि अब गिने-चुने जहाज ही निकल पा रहे हैं।

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ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य नहीं हुई, तो भारत में गैस और ईंधन की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। वहीं, सरकार वैकल्पिक सप्लाई रूट और दूसरे देशों से LNG खरीदने के विकल्पों पर भी काम कर रही है। फिलहाल, भारत के लिए यह टैंकर एक बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे ऊर्जा संकट और इंडस्ट्री पर बढ़ते दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिल सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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