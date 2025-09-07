Lloyds Metals and Energy make investors crorepati in just 5 years share jumps 13738 percent 5 साल में इस ₹9 के शेयर ने बना दिया करोड़पति, निवेशकों को मिला 13738% का रिटर्न, Business Hindi News - Hindustan
5 साल में इस ₹9 के शेयर ने बना दिया करोड़पति, निवेशकों को मिला 13738% का रिटर्न

Multibagger Stock: पिछले कुछ सालों के दौरान निवेशकों को शानदार रिटर्न देने वाली कंपनियों में से एक Lloyds Metals & Energy है। कंपनी के शेयरों ने 1 लाख रुपये के इंवेस्टमेंट को महज 5 सालों में 1.38 करोड़ रुपये बना दिया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 07:21 PM
Multibagger Stock: पिछले कुछ सालों के दौरान निवेशकों को शानदार रिटर्न देने वाली कंपनियों में से एक Lloyds Metals & Energy है। कंपनी के शेयरों ने 1 लाख रुपये के इंवेस्टमेंट को महज 5 सालों में 1.38 करोड़ रुपये बना दिया है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों को बहुत मोटा रिटर्न दिया है।

5 साल पहले 9 रुपये का था शेयर

सितंबर 2020 में कंपनी के एक शेयर का भाव 9.38 रुपये के लेवल पर था। शुक्रवार को क्लोजिंग के टाईम पर यह 1293.70 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों को 13738 प्रतिशत का रिटर्न महज 5 साल में ही मिल गया है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशक करोड़पति बन गए हैं।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी?

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 2384 करोड़ रुपये है। तिमाही दर तिमाही के आधार पर कंपनी का रेवन्यू 100 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, सालाना आधार पर रेवन्यू 1.4 प्रतिशत घटा है। Lloyds Metals & Energy का नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 642 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 15 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

शेयर बाजार में पिछला एक साल कैसा रहा?

बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 66 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का 52 वीक हाई 1613.40 रुपये है। 52 वीक लो लेवल 734.10 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 67,705.56 करोड़ रुपये का है।

मई के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी कंपनी

2025 में कंपनी एक बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की है। कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दिया था। 2016 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2 हिस्सों में हुआ था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये हो गई थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

