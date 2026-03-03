Hindustan Hindi News
1254% चढ़ गया यह मल्टीबैगर, अब कंपनी बांटने जा रही 4 बोनस शेयर, इसी हफ्ते है रिकॉर्ड डेट

Mar 03, 2026 03:02 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
मल्टीबैगर कंपनी एलकेपी फाइनेंस अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने जा रही है। कंपनी 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 4 फ्री शेयर बांटेगी। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है।

एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड ने अपने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। एलकेपी फाइनेंस अब अपने शेयरधारकों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। मल्टीबैगर कंपनी अपने इनवेस्टर्स को बोनस शेयर बांटने जा रही है। एलकेपी फाइनेंस 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर देगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 4 फ्री शेयर बांटेगी। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है। एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड ने बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 6 मार्च फिक्स की है।

3 साल में 1254% उछल गए हैं एलकेपी फाइनेंस के शेयर
मल्टीबैगर कंपनी एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड (LKP Finance) के शेयर पिछले 3 साल में 1254 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 71.74 रुपये से बढ़कर 971.30 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 825 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले 10 साल में एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड के शेयर 1980 पर्सेंट चढ़ गए हैं। एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड का मार्केट कैप 2 मार्च 2026 को 1492 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

एक साल में 208% उछल गए हैं LKP फाइनेंस के शेयर
एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड के शेयर पिछले एक साल में 208 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वहीं, पिछले दो साल में कंपनी के शेयरों में 363 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड के शेयर पिछले 6 महीने में करीब 72 पर्सेंट उछल गए हैं। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.08 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 49.92 पर्सेंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 5.91 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 90.42 करोड़ रुपये रहा है। एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड ने नवंबर 2023 में हर शेयर पर 3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दिया था। वहीं, जून 2023 में हर शेयर पर 1 रुयपे का फाइनल डिविडेंड बांटा। कंपनी ने इससे पहले जून 2022 में भी हर शेयर पर 3 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया।

क्या करती है कंपनी
एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड (LKP Finance Limited), मुंबई स्थित एलकेपी ग्रुप का हिस्सा है। एलकेपी ग्रुप एक डायवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है, जिसका कारोबार ब्रोकिंग, कैपिटल मार्केट्स, इनवेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंसिंग और एडवायजरी सर्विसेज में है। एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है, जिसका फोकस लेंडिंग और इनवेस्टमेंट एक्टिविटीज पर है।

