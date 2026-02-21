Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

1 शेयर पर 4 बोनस शेयर दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हुआ आज ऐलान, सोमवार को फोकस में रहेंगे स्टॉक

Feb 21, 2026 05:15 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bonus Share: पिछले एक साल में एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड (LKP Finance Ltd) ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने एक शेयर पर 4 शेयर बोनस देने का फैसला किया है। LKP Finance Ltd ने पहली बार बोनस शेयर देने का फैसला किया है।

1 शेयर पर 4 बोनस शेयर दे रही है कंपनी, रिकॉर्ड डेट का हुआ आज ऐलान, सोमवार को फोकस में रहेंगे स्टॉक

Bonus Share: पिछले एक साल में एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड (LKP Finance Ltd) ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने एक शेयर पर 4 शेयर बोनस देने का फैसला किया है। LKP Finance Ltd ने पहली बार बोनस शेयर देने का फैसला किया है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के विषय में ...

ये भी पढ़ें:1:1 शेयर बोनस, 5 टुकड़ों में बंट चुका है स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में है स्टॉक?

किस दिन है बोनस शेयर

एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड ने 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 4 शेयर बोनस देने का फैसला किया है। कंपनी ने इस बोनस इश्यू के लिए 6 मार्च 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

1 साल में पैसा हुआ दोगुना

शुक्रवार को LKP Finance Ltd के शेयर 1.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 962.60 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 87 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों का भाव 221 प्रतिशत बढ़ा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो गया है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 1179.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 234.80 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1478 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:₹175000 तक सोना, ₹350000 की चांदी? US सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिखेगा असर

दो साल में एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 319 प्रतिशत और तीन साल में 1138 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, 10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 2068 प्रतिशत बढ़ा है।

LKP Finance Ltd ने आखिरी बार निवेशकों को 2023 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया था।

ये भी पढ़ें:IPO को मिला 1.37 गुना सब्सक्रिप्शन, GMP ने डराया, लिस्टिंग पर टिकी निगाह

कंपनी में किसकी कितनी हिस्सेदारी?

इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 11 अक्टूबर 2025 में 50.08 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 49.92 प्रतिशत हिस्सा था। इससे पहले जून 2025 में कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 61.21 प्रतिशत थी। पब्लिक के पास 38.79 प्रतिशत हिस्सा था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Bonus Bonus Share Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,