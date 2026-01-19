1 साल में 400% का रिटर्न, अब कंपनी दे रही 4 बोनस शेयर, आज हुआ ऐलान

Hindustan Hindi News
Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। कंपनी ने 4 शेयर फ्री देने का फैसला किया है। हम बात कर रहे हैं एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड (LKP Finance Ltd) की। कंपनी के शेयरों की कीमतों में पिछले एक साल में 400 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

Jan 19, 2026 04:50 pm IST
1 पर 4 शेयर मिलेंगे बोनस

कंपनी ने 19 जनवरी को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 4 शेयर बोनस दिया जाएगा। कंपनी पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दे रही है। बता दें, आज सोमवार को बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया गया है।

6 महीने पैसा किया दोगुना

एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों का भाव सोमवार को 3 प्रतिशत की तेजी के बाद 1099.95 रुपये के स्तर पर था। यह लेवल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर था। बीते एक महीने के दौरान एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 24 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 46 प्रतिशत बढ़ा है। 6 महीन में पोजीशनल निवेशकों को 118 प्रतिशत का फायदा हुआ है। जिसकी वजह से इन निवेशकों का पैसा दोगुना से अधिक हो चुका है। बता दें, एक साल में एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड के शेयरों का भाव 418 प्रतिशत बढ़ चुका है।

कंपनी का 52 वीक हाई 1179.80 रुपये और 52 वीक लो लेवल 205.89 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1689.70 करोड़ रुपये का है। बता दें, पिछले तीन साल में एलकेपी फाइनेंस के शेयरों में 1210 प्रतिशत की तेजी आई है।

2023 में दिया था आखिरी बार डिविडेंड

बोनस शेयर दे रही कंपनी एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड ने आखिरी बार 2023 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने पहली बार एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। दूसरी बार कंपनी ने एक शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

