Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

1 पर 4 शेयर बोनस दे रही कंपनी, होली के बाद रिकॉर्ड डेट, शेयर पर रखें नजर

Feb 23, 2026 07:32 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार, 6 मार्च 2026 तय की गई है। यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, वही बोनस शेयर पाने के हकदार होंगे।

1 पर 4 शेयर बोनस दे रही कंपनी, होली के बाद रिकॉर्ड डेट, शेयर पर रखें नजर

LKP Finance Limited Share: एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़ा तोहफा घोषित किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रस्तावित बोनस शेयर जारी करने के फैसले को अब पोस्टल बैलेट के जरिए शेयरधारकों की मंजूरी भी मिल गई है। इसके साथ ही निवेशकों के लिए अतिरिक्त शेयर पाने का रास्ता साफ हो गया है। कंपनी 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करेगी, यानी जिन निवेशकों के पास कंपनी का 1 शेयर होगा, उन्हें 4 नए बोनस शेयर मुफ्त में दिए जाएंगे। सभी शेयरों का फेस वैल्यू 10 रुपये होगा और ये पूरी तरह से पेड-अप होंगे।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट शुक्रवार, 6 मार्च 2026 तय की गई है। यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, वही बोनस शेयर पाने के हकदार होंगे। वहीं, SEBI के नियमों के मुताबिक बोनस शेयरों की डिम्ड डेट ऑफ अलॉटमेंट सोमवार, 9 मार्च 2026 रखी गई है। इसका मतलब है कि इसी तारीख को निवेशकों के डिमैट अकाउंट में नए शेयर क्रेडिट माने जाएंगे।

क्या है डिटेल

कंपनी को बोनस शेयर जारी करने के लिए बीएसई से इन-प्रिंसिपल मंजूरी भी मिल चुकी है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक कंपनी कुल 6,14,46,600 नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। सभी बोनस शेयर डिमेटरियलाइज्ड फॉर्म में ही दिए जाएंगे। 4:1 के इस रेशियो का सीधा फायदा लंबे समय से निवेश किए बैठे शेयरधारकों को मिलेगा। आम तौर पर बोनस इश्यू के बाद शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है और छोटे निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ सकती है।

ये भी पढ़ें:₹28 के शेयर को खरीदने की लूट, इस खबर का असर, विजय केडिया के पास भी 1 करोड़ शेयर
ये भी पढ़ें:20% टूटा बैंक का शेयर, निवेशकों को एक ही दिन में ₹14438 करोड़ का नुकसान
ये भी पढ़ें:1 पर 3 शेयर बोनस दे रही कंपनी, साथ ही 2 टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक, फोकस में शेयर

शेयरों के हाल

शेयर प्राइस की बात करें तो 23 फरवरी 2026 को दोपहर कारोबार के दौरान बीएसई पर कंपनी का शेयर 985 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले बंद भाव 962.60 रुपये से करीब 2.33 फीसदी ऊपर है। दिन के कारोबार में शेयर 960 रुपये के निचले स्तर से लेकर 994 रुपये के ऊपरी स्तर तक गया। आज अब तक करीब 6,908 शेयरों में कारोबार हो चुका है। बीते एक साल में यह शेयर 294.71 रुपये के लो और 1,179.80 रुपये के हाई के बीच झूल चुका है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1,513 करोड़ रुपये के आसपास है।

एक्सपर्ट की राय

तकनीकी नजरिए से देखें तो मार्केट एक्सपर्ट ए आर रामचंद्रन का कहना है कि डेली चार्ट पर शेयर में कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं और 1040 रुपये के पास मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर शेयर 910 रुपये के सपोर्ट से नीचे क्लोज करता है तो निकट भविष्य में 810 रुपये तक गिरावट आ सकती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,