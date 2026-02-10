दुनिया के अमीरों की लिस्ट में उथल-पुथल, अडानी-अंबानी से लेकर बेजोस तक पर असर

संक्षेप: Bloomberg Billionaire List: दुनिया के अमीरों की लिस्ट में उथल-पुथल नजर आ रही है। खासकर टॉप-20 अरबपतियों की रैंकिंग में बदलाव हुआ है। इसका असर मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस से लेकर अंबानी-अडानी पर पड़ा है।

Bloomberg Billionaire List: दुनिया के अमीरों की लिस्ट में उथल-पुथल नजर आ रही है। खासकर टॉप-20 अरबपतियों की रैंकिंग में बदलाव हुआ है। आज ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की ताजी सूची में मार्क जुकरबर्ग दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं। जुकरबर्ग ने जेफ बेजोस को से यह स्थान छीना है। मुकेश अंबानी अब 18वें स्थान पर पहुंच गए और दौलत बढ़ने के बावजूद गौतम अडानी टॉप-20 से बाहर हो गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ब्लूमबर्ग की लिस्ट के मुताबिक सोमवार को मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के नेटवर्थ में 5.58 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। जबकि, जेफ बेजोस की दौलत 822 मिलियन डॉलर घट गई। इससे जुकरबर्ग 239 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंच गए। जेफ बेजोस अब 234 अरब डॉलर के साथ 5वें नंबर पर हैं।

दौलत बढ़ी पर रैंकिंग नहीं बदली लैरी एलिसन की दौलत में 14.5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। हालांकि, अब भी वह छठे पोजीशन पर हैं। एलन मस्क का नेटवर्थ भी 4.35 अरब डॉलर बढ़कर अब 676 अरब डॉलर हो गया है। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में मस्क पहले स्थान पर बने हुए हैं। लैरी पेज भी दूसरे स्थान पर हैं। इनकी दौलत 1.50 अरब डॉलर बढ़कर अब 278 अरब डॉलर हो गई है। सर्गी ब्रिन के नेटवर्थ में भी 1.42 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और वह तीसरे स्थान पर काबिज हैं। बर्नार्ड अर्नाल्ट की दौलत 929 मिलियन डॉलर बढ़ी और यह 181 अरब डॉलर के साथ सातवें स्थान पर काबिज हैं। इसी तरह जेनसेन हुआंग की दौलत 3.70 अरब डॉलर बढ़कर अब 157 अरब डॉलर हो गई है और वह 8वें स्थान पर हैं।

इनकी संपत्ति में सेंध अरबपतियों की इस लिस्ट में जिम वॉल्टन नौवें पोजीशन पर हैं और 1.42 अरब डॉलर गंवाने के बावजूद अभी इस पोजीशन पर बने हुए हैं। रॉब वॉल्टन ने भी 1.41 अरब डॉलर का झटका सहा है। इनकी कुल संपत्ति अब 150 अरब डॉलर है। रॉब दुनिया 10वें सबसे अमीर हैं।