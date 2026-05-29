शेयरधारकों की बल्ले-बल्ले! Q4 में तगड़े मुनाफा, अब 18% डिविडेंड बांटेगी ये फार्मा कंपनी, निवेशक हुए गदगद

लिंकन फार्मास्यूटिकल्स (Lincoln Pharmaceuticals) ने FY26 के लिए ₹1.80 प्रति शेयर यानी 18% फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी ने Q4FY26 में ₹11.63 करोड़ का नेट प्रॉफिट और ₹183.08 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया। घरेलू और एक्सपोर्ट बाजारों में मजबूत मांग के चलते कंपनी की आय में 13.5% की बढ़ोतरी हुई।

भारतीय फार्मा सेक्टर की जानी-मानी कंपनी लिंकन फार्मास्यूटिकल्स (Lincoln Pharmaceuticals) ने अपने निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 18% फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके साथ ही कंपनी ने मार्च तिमाही यानी Q4FY26 के नतीजे भी जारी किए, जिसमें कंपनी ने स्थिर मुनाफे और मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ का प्रदर्शन किया। फार्मा सेक्टर में लगातार बढ़ती मांग और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत पकड़ के चलते कंपनी आने वाले सालों में बड़ी ग्रोथ की तैयारी कर रही है।

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹1.80 का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। हालांकि, यह डिविडेंड आगामी एनुअल जनरल मीटिंग (Annual General Meeting- AGM) में शेयरधारकों की मंजूरी के बाद ही दिया जाएगा। डिविडेंड की घोषणा के बाद निवेशकों के बीच कंपनी को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिला।

अगर कंपनी के मार्च तिमाही के प्रदर्शन की बात करें तो लिंकन फार्मास्यूटिकल्स (Lincoln Pharmaceuticals) ने Q4FY26 में ₹11.63 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹11.57 करोड़ था, यानी सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में मामूली 0.52% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, मुनाफा स्थिर रहा, लेकिन कंपनी की आय में शानदार बढ़त देखने को मिली।

कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन (Revenue from Operations) बढ़कर ₹183.08 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹161.30 करोड़ था, यानी कंपनी की आय में करीब 13.5% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई। यह ग्रोथ घरेलू बाजार के साथ-साथ एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से आई है।

EBITDA यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट भी बढ़कर ₹20.66 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल ₹19.84 करोड़ था। वहीं, कंपनी का EPS यानी प्रति शेयर कमाई ₹5.81 रही। बढ़ती लागत और ऑपरेशनल खर्चों के बावजूद कंपनी ने अपनी लाभप्रदता को स्थिर बनाए रखा, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

कंपनी के डायरेक्टर मुंजाल पटेल ने कहा कि FY26 कंपनी के लिए मजबूत ग्रोथ वाला साल रहा है। उन्होंने बताया कि बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लगातार बढ़ती मांग और मजबूत मार्केट एक्सीक्यूशन की वजह से कंपनी ने अच्छे नतीजे हासिल किए हैं। कंपनी अब अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और मजबूत करने, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में निवेश बढ़ाने और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर फोकस कर रही है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि लिंकन फार्मास्यूटिकल्स (Lincoln Pharmaceuticals) ने अगले तीन सालों में ₹1,000 करोड़ रेवेन्यू हासिल करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। कंपनी का लक्ष्य हर साल 15% से 18% की ग्रोथ हासिल करना है। इसके लिए कंपनी कार्डियक, डायबिटीज, डर्मेटोलॉजी और ENT सेगमेंट में तेजी से विस्तार कर रही है।

कंपनी ने यह भी कहा कि वह नए बाजारों में एंट्री और हाई-वैल्यू प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी, जिससे भविष्य में कमाई और बढ़ सकती है। इसके अलावा CRISIL ने भी कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और इंडस्ट्री अनुभव को देखते हुए अपनी ‘CRISIL A/Stable/CRISIL A1’ रेटिंग बरकरार रखी है।