सरकार की तरह भारतीयों को भी ट्रंप से टैरिफ की नहीं थी उम्मीद

ट्रंप का 50% टैरिफ भारतीयों के लिए भी चौंकाने वाला फैसला। 52 फीसदी भारतीयों ने माना कि ट्रंप दुनिया को सही दिशा में ले जाएंगे। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश में भारत।

श्रीदेव कृष्णकुमार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए 50 फीसदी टैरिफ की भारत सरकार के साथ भारतीयों को भी उम्मीद नहीं थी। ट्रंप के टैरिफ का आदेश भारत का रूस से तेल की खरीद को माना जा रहा है।प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण बताते हैं कि 2025 की शुरुआत में 52% भारतीयों ने कहा था कि ट्रंप दुनिया को सही दिशा में ले जाएंगे।

वहीं, रूस के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे अच्छे संबंधें के चलते 44% लोगों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा जताया। सिर्फ 24% ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर भरोसा किया। भारत ने चीन, रूस और ब्राजील से विभिन्न मंचों पर संपर्क साधा है। वह यह भी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ अपने संबंधों में जो गंभीर क्षति दिख रही है, उसे ठीक किया जाए।

रूस को नकारात्मक रूप से देखने वालों का हिस्सा बढ़ा पश्चिमी देशों के बड़े हिस्सों में यहां तक कि शीत युद्ध के बाद भी रूस को अक्सर एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा गया है। नौ यूरोपीय देशों के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण से पहले और मौजूदा वर्ष में रूस को नकारात्मक रूप से देखने वाले लोगों की औसत 17 प्रतिशत बढ़ी है। हालांकि, भारतीयों की राय अमेरिका और रूस दोनों के प्रति समान रूप से सकारात्मक रही है और यह राय यूक्रेन युद्ध के बाद भी नहीं बदली है।