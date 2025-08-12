Like the government Indians too did not expect tariffs from Trump सरकार की तरह भारतीयों को भी ट्रंप से टैरिफ की नहीं थी उम्मीद, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Like the government Indians too did not expect tariffs from Trump

सरकार की तरह भारतीयों को भी ट्रंप से टैरिफ की नहीं थी उम्मीद

ट्रंप का 50% टैरिफ भारतीयों के लिए भी चौंकाने वाला फैसला। 52 फीसदी भारतीयों ने माना कि ट्रंप दुनिया को सही दिशा में ले जाएंगे। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश में भारत।

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टाइम्सTue, 12 Aug 2025 05:43 AM
share Share
Follow Us on
सरकार की तरह भारतीयों को भी ट्रंप से टैरिफ की नहीं थी उम्मीद

श्रीदेव कृष्णकुमार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए 50 फीसदी टैरिफ की भारत सरकार के साथ भारतीयों को भी उम्मीद नहीं थी। ट्रंप के टैरिफ का आदेश भारत का रूस से तेल की खरीद को माना जा रहा है।प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण बताते हैं कि 2025 की शुरुआत में 52% भारतीयों ने कहा था कि ट्रंप दुनिया को सही दिशा में ले जाएंगे।

वहीं, रूस के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे अच्छे संबंधें के चलते 44% लोगों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भरोसा जताया। सिर्फ 24% ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर भरोसा किया। भारत ने चीन, रूस और ब्राजील से विभिन्न मंचों पर संपर्क साधा है। वह यह भी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ अपने संबंधों में जो गंभीर क्षति दिख रही है, उसे ठीक किया जाए।

रूस को नकारात्मक रूप से देखने वालों का हिस्सा बढ़ा

पश्चिमी देशों के बड़े हिस्सों में यहां तक कि शीत युद्ध के बाद भी रूस को अक्सर एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा गया है। नौ यूरोपीय देशों के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण से पहले और मौजूदा वर्ष में रूस को नकारात्मक रूप से देखने वाले लोगों की औसत 17 प्रतिशत बढ़ी है। हालांकि, भारतीयों की राय अमेरिका और रूस दोनों के प्रति समान रूप से सकारात्मक रही है और यह राय यूक्रेन युद्ध के बाद भी नहीं बदली है।

किस नेता पर भारतीयों को कितना भरोसा

अलग-अलग देशों से हथियार ले रहा भारत

रूस (या उस समय का सोवियत संघ) 1970 के दशक से लेकर 2000 के शुरुआती वर्षों तक भारत के हथियारों का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा आपूर्ति करता था। हालांकि, पिछले एक दशक में भारत ने अपने रक्षा स्रोतों को लगातार विविध बनाया है। वह अब एक या दो देशों से हथियार, तकनीक या रक्षा उपकरण नहीं लेता, बल्कि कई अलग-अलग देशों और स्रोतों से खरीदता है। अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसे पश्चिमी साझेदारों से भी हथियार लेने शुरू किए हैं।

Business Latest News Trump tariffs Donald Trump अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।