LIC निवेशकों के लिए आज बड़ा दिन, पहली बार Ex-Bonus ट्रेड कर रही है कंपनी, किन निवेशकों को फायदा?
LIC Bonus Share Updates: सरकारी बीमा कंपनी आज शेयर बाजार में एक्स-बोनस ट्रेड कर रही है। कंपनी ने एक शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है।
LIC Bonus Share Updates: सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी आज एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रही है। कंपनी पहली बार बोनस शेयर दे रही है। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने पहले ही आज की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया था। आइए डीटेल्स में जानते हैं कंपनी के विषय में ..
मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री (LIC Bonus Share News)
एलआईसी ने निवेशकों को दी जानकारी में बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 29 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया हुआ है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में आज रहेगा उन्हें बोनस शेयर का फायदा होगा।
डिविडेंड भी दे रही है कंपनी (LIC Dividend Stock)
कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। LIC की तरफ से एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 25 जून 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम कंपनी के रिकॉर्ड बुक में रहेगा उन्हें ही डिविडेंड का भी लाभ मिलेगा।
इससे पहले कंपनी 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने हर एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। कंपनी के शेयर तब दो बार डिविडेंड ट्रेड किए थे।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (LIC Share Performance)
गुरुवार को LIC के शेयर 2.95 प्रतिशत की गिरावट के बाद 829.90 रुपये के स्तर पर था। बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 2.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 11.90 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई (बोनस शेयर के एडजेस्टेड प्राइस से पहले) 980.05 रुपये और 52 वीक लो लेवल 722 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5.24 लाख करोड़ रुपये का है।
चौथी तिमाही में एलआईसी का कैसा रहा प्रदर्शन? (LIC Q4 Results)
सरकारी बीमा कंपनी ने पिछले हफ्ते बोनस शेयर का ऐलान किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 23420 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी कंपनी का नेट प्रॉफिट 19013 करोड़ रुपये रहा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।