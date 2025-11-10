LIC ने इस बैंक के शेयर पर खेला बड़ा दांव, खरीद डाले करोड़ों के शेयर
संक्षेप: एलआईसी ने सितंबर तिमाही में एसबीआई के 6.41 करोड़ शेयर खरीदे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब ₹5,285 करोड़ है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकारी बैंकों के नतीजे और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा इन शेयरों में बढ़ा है।
LIC Portfolio: देश की सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने सितंबर तिमाही में अपने निवेश पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है। एलआईसी, जिसके पास करीब ₹16 लाख करोड़ मूल्य के शेयर हैं, ने इस दौरान निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंकों (एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक) में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। वहीं दूसरी ओर, पब्लिक सेक्टर के बैंक एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) और प्राइवेट सेक्टर से यस बैंक में एलआईसी ने हिस्सेदारी बढ़ाई है।
क्या है डिटेल
प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार, एलआईसी ने सितंबर तिमाही में एसबीआई के 6.41 करोड़ शेयर खरीदे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब ₹5,285 करोड़ है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकारी बैंकों के नतीजे और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा इन शेयरों में बढ़ा है। एलआईसी का यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ते निवेश की प्रवृत्ति को और मजबूती देता है। इसके साथ ही एलआईसी ने एक विपरीत रुख अपनाते हुए यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को चार गुना तक बढ़ा लिया। जहां निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों में हिस्सेदारी घटाने को जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, वहीं यस बैंक में बढ़ा निवेश इस बात का संकेत है कि एलआईसी को इस बैंक की संभावित रिकवरी और भविष्य की विकास संभावनाओं पर भरोसा है।
सितंबर तिमाही के नतीजे
एलआईसी का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 32 प्रतिशत बढ़कर 10,053 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई- सितंबर तिमाही में 7,621 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बृहस्पतिवार को शेयर को दी जानकारी में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका कुल आय बढ़कर 2,39,614 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान में 2,29,620 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की शुद्ध प्रीमियम आय बढ़कर 1,26,479 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,19,901 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान नवीकरण प्रीमियम बढ़कर 64,996 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 61,910 करोड़ रुपये था। हालांकि, इस अवधि के दौरान प्रथम वर्ष का प्रीमियम घटकर 10,836 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11,201 करोड़ रुपये था। सरकार द्वारा 22 सितंबर से व्यक्तिगत जीवन बीमा प्रीमियम को 18 प्रतिशत के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट दिए जाने के बावजूद प्रथम वर्ष के प्रीमियम में गिरावट देखी गई।