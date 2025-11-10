Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़LIC to buy stake in SBI and Yes Bank check latest portfolio
LIC ने इस बैंक के शेयर पर खेला बड़ा दांव, खरीद डाले करोड़ों के शेयर

LIC ने इस बैंक के शेयर पर खेला बड़ा दांव, खरीद डाले करोड़ों के शेयर

संक्षेप: एलआईसी ने सितंबर तिमाही में एसबीआई के 6.41 करोड़ शेयर खरीदे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब ₹5,285 करोड़ है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकारी बैंकों के नतीजे और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा इन शेयरों में बढ़ा है।

Mon, 10 Nov 2025 09:00 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

LIC Portfolio: देश की सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने सितंबर तिमाही में अपने निवेश पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है। एलआईसी, जिसके पास करीब ₹16 लाख करोड़ मूल्य के शेयर हैं, ने इस दौरान निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंकों (एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक) में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। वहीं दूसरी ओर, पब्लिक सेक्टर के बैंक एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) और प्राइवेट सेक्टर से यस बैंक में एलआईसी ने हिस्सेदारी बढ़ाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल

प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार, एलआईसी ने सितंबर तिमाही में एसबीआई के 6.41 करोड़ शेयर खरीदे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब ₹5,285 करोड़ है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकारी बैंकों के नतीजे और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा इन शेयरों में बढ़ा है। एलआईसी का यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ते निवेश की प्रवृत्ति को और मजबूती देता है। इसके साथ ही एलआईसी ने एक विपरीत रुख अपनाते हुए यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को चार गुना तक बढ़ा लिया। जहां निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों में हिस्सेदारी घटाने को जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, वहीं यस बैंक में बढ़ा निवेश इस बात का संकेत है कि एलआईसी को इस बैंक की संभावित रिकवरी और भविष्य की विकास संभावनाओं पर भरोसा है।

सितंबर तिमाही के नतीजे

एलआईसी का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 32 प्रतिशत बढ़कर 10,053 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई- सितंबर तिमाही में 7,621 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बृहस्पतिवार को शेयर को दी जानकारी में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका कुल आय बढ़कर 2,39,614 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान में 2,29,620 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की शुद्ध प्रीमियम आय बढ़कर 1,26,479 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,19,901 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान नवीकरण प्रीमियम बढ़कर 64,996 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 61,910 करोड़ रुपये था। हालांकि, इस अवधि के दौरान प्रथम वर्ष का प्रीमियम घटकर 10,836 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11,201 करोड़ रुपये था। सरकार द्वारा 22 सितंबर से व्यक्तिगत जीवन बीमा प्रीमियम को 18 प्रतिशत के माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट दिए जाने के बावजूद प्रथम वर्ष के प्रीमियम में गिरावट देखी गई।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।