LIC ने इस बैंक के शेयर पर खेला बड़ा दांव, खरीद डाले करोड़ों के शेयर

संक्षेप: एलआईसी ने सितंबर तिमाही में एसबीआई के 6.41 करोड़ शेयर खरीदे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब ₹5,285 करोड़ है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकारी बैंकों के नतीजे और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा इन शेयरों में बढ़ा है।

LIC Portfolio: देश की सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने सितंबर तिमाही में अपने निवेश पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव किया है। एलआईसी, जिसके पास करीब ₹16 लाख करोड़ मूल्य के शेयर हैं, ने इस दौरान निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंकों (एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक) में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। वहीं दूसरी ओर, पब्लिक सेक्टर के बैंक एसबीआई (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) और प्राइवेट सेक्टर से यस बैंक में एलआईसी ने हिस्सेदारी बढ़ाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार, एलआईसी ने सितंबर तिमाही में एसबीआई के 6.41 करोड़ शेयर खरीदे, जिनकी अनुमानित कीमत करीब ₹5,285 करोड़ है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सरकारी बैंकों के नतीजे और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा इन शेयरों में बढ़ा है। एलआईसी का यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बढ़ते निवेश की प्रवृत्ति को और मजबूती देता है। इसके साथ ही एलआईसी ने एक विपरीत रुख अपनाते हुए यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को चार गुना तक बढ़ा लिया। जहां निजी क्षेत्र के बड़े बैंकों में हिस्सेदारी घटाने को जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, वहीं यस बैंक में बढ़ा निवेश इस बात का संकेत है कि एलआईसी को इस बैंक की संभावित रिकवरी और भविष्य की विकास संभावनाओं पर भरोसा है।