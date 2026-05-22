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LIC का शेयर आपको कर सकता है मालामाल, 83.5% उछलने की उम्मीद, 22 एनालिस्ट ने कहा-खरीदो

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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LIC Target Price: आज 22 मई को एलआईसी के शेयरों में तेजी है और सुबह के कारोबार में यह 4% ऊपर ट्रेड कर रहा था। स्टॉक को लेकर 26 में से 22 ब्रोक्रेज बुलिश हैं।

LIC का शेयर आपको कर सकता है मालामाल, 83.5% उछलने की उम्मीद, 22 एनालिस्ट ने कहा-खरीदो

एलआईसी के शेयर आने वाले दिनों में आपको मालामाल कर सकते हैं। 25 एनालिस्ट इस स्टॉक को लेकर बुलिश हैं और खरीदने की सलाह दे रहे हैं। सिटी ने Buy रेटिंग के साथ इसका टार्गेट प्राइस ₹1,475 तय किया है। यह पिछले बंद ₹804 से 83.5% अधिक है। यह LIC के लिए बाजार का सबसे ऊंचा टार्गेट माना जा रहा है।

इस अपडेट के बाद आज 22 मई को एलआईसी के शेयरों में तेजी है और सुबह के कारोबार में यह 4% ऊपर ट्रेड कर रहा था। स्टॉक को लेकर 26 में से 22 ब्रोक्रेज बुलिश हैं। केवल एक ने शेयर पर “Sell” रेटिंग दी है। वहीं 22 विश्लेषकों ने “Buy” और तीन ने “Hold” की सलाह दी है।

मजबूत रहा चौथी तिमाही का प्रदर्शन

सिटी के अनुसार, LIC का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा। कंपनी के “वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस” (VNB) मार्जिन में 690 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। इसकी बड़ी वजह गैर-भागीदारी पॉलिसियों की हिस्सेदारी बढ़ना और बेहतर रहा।

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ब्रोकरेज का कहना है कि सितंबर 2025 के मुकाबले कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू में 3% की कमी आई, जिसका कारण निवेश से जुड़े नकारात्मक प्रभाव रहे। इसका असर डेट और इक्विटी दोनों पर लगभग समान रहा।

एजेंट नेटवर्क और नए प्रोडक्ट पर जोर

LIC प्रबंधन ने कहा कि कंपनी लगातार पॉलिसी रिन्यूअल सुधारने, नए प्रोडक्ट लाने, मौजूदा एजेंटों की उत्पादकता बढ़ाने और नए एजेंट जोड़ने पर काम कर रही है। साथ ही एजेंसी के अलावा दूसरे चैनलों से भी कारोबार बढ़ाने की कोशिश जारी है।

Citi का मानना है कि वित्त वर्ष 2027 तक कंपनी की अनुमानित एंटरप्राइज वैल्यू मौजूदा बाजार मूल्य से काफी ज्यादा हो सकती है, इसलिए LIC का वैल्यूएशन अभी आकर्षक दिखता है। हालांकि, ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि सरकार की हिस्सेदारी से जुड़ी भविष्य की स्थिति निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

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बर्नस्टीन ने भी जताया भरोसा

ब्रोकरेज बर्नस्टीन ने LIC पर “Market Perform” रेटिंग दी है और ₹900 का टार्गेट तय किया है। इसके मुताबिक, चौथी तिमाही में कंपनी की नई बिक्री में 22% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2026 में यह वृद्धि 18% रही। इसमें गैर-भागीदारी उत्पादों की मजबूत बिक्री का बड़ा योगदान रहा।

IPO के बाद अब भी दबाव में शेयर

LIC मई 2022 में देश का सबसे बड़ा IPO लेकर बाजार में उतरी थी, लेकिन कंपनी का शेयर अभी भी अपने ₹949 के इश्यू प्राइस से नीचे कारोबार कर रहा है। इतना ही नहीं, यह अपने रिकॉर्ड हाई ₹1,222 से करीब 40% नीचे है।

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हालांकि, शुक्रवार को शुरुआती तेजी के बाद भी LIC का शेयर करीब 2.4% बढ़कर ₹819.1 पर कारोबार करता दिखा। इसके बावजूद साल 2026 में अब तक शेयर करीब 4% गिर चुका है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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