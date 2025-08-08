इंश्योरेंस कंपनी के शेयरों का भाव 4% बढ़ा, एक्सपर्ट ने सेट किया ₹1080 का टारगेट प्राइस

LIC Share Price: देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी का चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 5 प्रतिशत बढ़कर 10,987 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 10,461 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था।

LIC Share Price: देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी का चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 5 प्रतिशत बढ़कर 10,987 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 10,461 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था। सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने गुरुवार को शेयर बाजारों को अप्रैल-जून, 2025 तिमाही के इस वित्तीय नतीजे की सूचना दी थी। बता दें, आज कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।

एलआईसी के शेयर बीएसई में शुक्रवार की सुबह 905 रुपये के लेवल पर खुले थे। लेकिन इसके बाद गुरुवार की क्लोजिंग के मुकाबले 4.60 प्रतिशत से अधिक की छलांग लगाते हुए 927 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

एलआईसी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने 1080 रुपये का टारगेट प्राइस के साथ BUY रेटिंग दी है।

रेवन्यू के मोर्चे पर कितनी सफलता? (LIC Target Price) एलआईसी ने कहा कि जून तिमाही के दौरान उसकी कुल इनक बढ़कर 2,22,864 करोड़ रुपये हो गई जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 2,10,910 करोड़ रुपये थी। जून तिमाही में नई पॉलिसी का प्रीमियम बढ़कर 7,525 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 7,470 करोड़ रुपये था।

बीमा कंपनी ने पुरानी पॉलिसी के नवीकरण प्रीमियम से 59,885 करोड़ रुपये कमाये, जबकि साल भर पहले यह 56,429 करोड़ रुपये था। जून तिमाही में एलआईसी की निवेश से नेट इनकम बढ़कर 1,02,930 करोड़ रुपये हो गई जबकि पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में यह 96,183 करोड़ रुपये थी।

शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी पिछले एक साल में एलआईसी के शेयरों का भाव 19 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3 महीने के दौरान 16 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

(भाषा के इनपुट के साथ)