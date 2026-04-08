LIC के लाखों निवेशकों की चांदी, पहली बार बोनस शेयर बांटने की तैयारी में कंपनी, अभी IPO प्राइस से नीचे चल रहे हैं शेयर
LIC के शेयर बुधवार को 7% से अधिक की तेजी के साथ 803 रुपये पर पहुंच गए हैं। एलआईसी ने अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है।
सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी आई है। एलआईसी के शेयर बुधवार को 7 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 803 रुपये पर पहुंच गए हैं। एलआईसी ने अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। बीमा कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है। एलआईसी के शेयर फिलहाल अपने IPO प्राइस से नीचे कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 980.05 रुपये है। वहीं, एलआईसी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 722 रुपये है।
बोनस शेयर देने पर विचार करेगी कंपनी
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि सोमवार 13 अप्रैल को कंपनी के बोर्ड की बैठक है। इस मीटिंग में कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। LIC ने अभी तक अपने शेयरधारकों को कोई बोनस शेयर नहीं दिया है। अगर कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी देता है तो यह पहला मौका होगा, जब LIC अपने निवेशकों को बोनस शेयर देगी। एलआईसी अब तक अपने शेयरधारकों को डिविडेंड्स के जरिए रिवॉर्ड देती आई है।
करीब 21 लाख आम निवेशकों को मिल सकता है तोहफा
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 96.50 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 3.50 पर्सेंट है। अगर 2 लाख रुपये तक की नॉमिनल शेयर कैपिटल होल्ड करने वाले आम निवेशकों की बात करें तो उनकी संख्या फिलहाल 20,97,116 है। कंपनी में आम निवेशकों की हिस्सेदारी 1.52 पर्सेंट है। अगर टोटल पब्लिक शेयरहोल्डर्स की बात करें तो इनकी संख्या 21,55,209 है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो एलआईसी के शेयर करीब 3 पर्सेंट चढ़े हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 10 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर लगभग फ्लैट हैं।
IPO प्राइस से भी नीचे चल रहे हैं LIC के शेयर
एलआईसी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 4 मई 2022 को खुला था और यह 9 मई तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 949 रुपये था। एलआईसी के शेयर 8 अप्रैल 2026 को BSE में 803 रुपये पर पहुंच गए हैं। एलआईसी के शेयर अभी अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ टोटल 2.95 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 1.99 गुना दांव लगा था, जबकि एंप्लॉयीज का कोटा 4.4 गुना सब्सक्राइब हुआ था।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें