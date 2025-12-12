Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़LIC sells 3 89 crore share of this adani group company check details here
LIC ने अडानी ग्रुप की इस कंपनी में घटाई हिस्सेदारी, बेच दिए 3.89 करोड़ शेयर

संक्षेप:

Dec 12, 2025 04:20 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

LIC Stake in Adani group: देश की सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी अडानी ग्रुप की एक धाकड़ कंपनी से घटाई है। इश्योरेंस कंपनी ने अडानी पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी को 2 प्रतिशत घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। 12 दिसंबर, दिन शुक्रवार को इसकी जानकारी एलआईसी ने एक्सचेंज के साथ साझा किया है।

3.89 करोड़ शेयरों की बिक्री

एलआईसी की तरफ से अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स के शेयर 3.89 करोड़ शेयर बेचे गए हैं। जोकि कंपनी की कुल हिस्सेदारी के 2.007 प्रतिशत के बराबर है। यह बिक्री एलआईसी ने ओपन मार्केट में 11 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच की है। शेयरों की बिक्री से पहले एलआईसी के पास अडानी पोर्ट्स 9.35 प्रतिशत हिस्सा था। कंपनी के पास कुल 19.75 करोड़ शेयर थे। अब हिस्सेदारी बेचने के बाद एलआईसी की कुल हिस्सेदारी घटकर 7.343 प्रतिशत हो गई है। वहीं, अब एलआईसी के पास अडानी पोर्ट्स के 15.86 करोड़ शेयर रह गए हैं।

इस साल अडानी पोर्ट्स ने पोजीशनल निवेशकों को 24 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। बता दें, 5 साल में अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 225 प्रतिशत और 10 साल में 528 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

अडानी की 7 कंपनियों में एलआईसी की हिस्सेदारी

सितंबर की शेयरहोल्डिंग के अनुसार अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनी में एलआईसी की हिस्सेदारी है। सबसे अधिक हिस्सेदारी एससीसी में है। बता दें, अडानी पोर्ट्सस में 7.73 प्रतिशत, अडानी एंटरप्राइजेज में 4.16 प्रतिशत, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 3.42 प्रतिशत, अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.30 प्रतिशत, अडानी टोटल गैस में 6.02 प्रतिशत, एसीसी में 9.95 प्रतिशत, अम्बुजा सीमेंट में 7.31 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
