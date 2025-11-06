LIC को 10000 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा, नेट प्रीमियम इनकम 5% बढ़ी

संक्षेप: बीमा कंपनी LIC को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 10,098 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। बीमा कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 31% बढ़ा है। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम 5.5% बढ़ी है।

सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) को सितंबर 2025 तिमाही में 10,098 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। बीमा कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 31 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में LIC को 7,728 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एलआईसी की नेट प्रीमियम इनकम जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में सालाना आधार पर 5.5 पर्सेंट बढ़कर 1,26,930 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में LIC की नेट प्रीमियम इनकम 1,20,326 करोड़ रुपये थी।

तिमाही आधार पर टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा 8% घटा

बीमा कंपनी LIC का तिमाही आधार पर टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा 8% घटा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में LIC को 10,957 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में LIC का फर्स्ट ईयर प्रीमियम 10,884 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का फर्स्ट ईयर प्रीमियम 11,245 करोड़ रुपये था। वहीं, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में फर्स्ट ईयर प्रीमियम 7,566 करोड़ रुपये रहा था। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में रिन्यूअल प्रीमियम 65,320 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रिन्यूअल प्रीमियम 60,179 करोड़ रुपये था।