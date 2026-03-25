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LIC को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा डिमांड ऑर्डर, अपील की तैयारी में बीमा कंपनी

Mar 25, 2026 10:53 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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बीमा कंपनी ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग की असेसमेंट यूनिट से मिले इस मैसेज में ₹6,146.71 करोड़ के इनकम टैक्स और ₹953.25 करोड़ के ब्याज की मांग की गई है। बीमा कंपनी ने कहा कि इस ऑर्डर का वित्तीय असर, डिमांड में बताए गए इनकम टैक्स और ब्याज की रकम तक ही सीमित है।

LIC को इनकम टैक्स विभाग ने भेजा डिमांड ऑर्डर, अपील की तैयारी में बीमा कंपनी

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को इनकम टैक्स विभाग से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स और ब्याज सहित एक डिमांड ऑर्डर मिला है। बीमा कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी है। बीमा कंपनी ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग की असेसमेंट यूनिट से मिले इस मैसेज में ₹6,146.71 करोड़ के इनकम टैक्स और ₹953.25 करोड़ के ब्याज की मांग की गई है। LIC ने कहा कि इस ऑर्डर के खिलाफ इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील्स) के सामने अपील की जा सकती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह उपलब्ध कानूनी प्रक्रिया के जरिए इस असेसमेंट को चुनौती देने का इरादा रखता है।

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बीमा कंपनी ने कहा कि इस ऑर्डर का वित्तीय असर, डिमांड में बताए गए इनकम टैक्स और ब्याज की रकम तक ही सीमित है। हालांकि, उसने यह भी कहा कि कॉर्पोरेशन के कामकाज या दूसरी गतिविधियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। LIC ने यह भी बताया कि इस जानकारी को स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझा कर दिया गया है और कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है।

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क्या है मांग?

टैक्स की यह मांग असेसमेंट प्रक्रिया के दौरान टैक्स अथॉरिटी द्वारा पहचानी गई कई अस्वीकृतियों और जोड़-घटाव के कारण पैदा हुई है। इनमें अंतरिम बोनस को आय के रूप में जोड़ना, जीवन सुरक्षा फंड से हुए नुकसान को आय के रूप में जोड़ना और नेगेटिव रिजर्व को आय के रूप में जोड़ना शामिल है। टैक्स विभाग ने सेक्शन 80M के तहत दावा की गई कटौतियों को भी अस्वीकृत कर दिया है और TDS को देर से जमा करने से संबंधित ब्याज को भी अस्वीकृत कर दिया है।

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शेयर का परफॉर्मेंस

सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को NSE पर LIC के शेयर ₹779.60 पर बंद हुए, जो ₹20.90 या 2.75% की बढ़त थी। वहीं, क्लोजिंग प्राइस ₹781.10 दर्ज किया गया, जो ₹22.40 या 2.95% की बढ़त थी। बता दें कि गुरुवार को राम नवमी के कारण बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी।

एलआईसी के दिसंबर तिमाही के नतीजे

सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने फरवरी में दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए थे। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 17 प्रतिशत बढ़कर 12,958 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में 11,056 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। दिसंबर तिमाही के दौरान, बीमा कंपनी की शुद्ध प्रीमियम आय बढ़कर 1,25,613 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में 1,06,891 करोड़ रुपये थी।

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कुल आय भी दिसंबर तिमाही में बढ़कर 2,33,984 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,01,994 करोड़ रुपये थी। एलआईसी का नये कारोबार से प्रीमियम चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 10,605 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 7,285 करोड़ रुपये था।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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