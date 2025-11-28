LIC ने अडानी ग्रुप की इस कंपनी पर खेला बड़ा दांव, 10% के पार पहुंची हिस्सेदारी, शेयरों की और खरीदारी

संक्षेप: LIC Raises stake in Adani Group: सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने दो कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है। अडानी ग्रुप की कंपनी में एसीसी और सरकारी कंपनी एनबीसी (इंडिया) के और शेयर एलआईसी ने खरीदे हैं। आइए जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इन दोनों कंपनियों में कितने शेयर खरीदे हैं।

एलआईसी की हिस्सेदारी एसीसी में 10% के पार सरकारी बीमा कंपनी ने एलआईसी में 37,82,029 शेयर खरीदे हैं। जोकि कंपनी के 2.014 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। एलआईसी के पास अब एसीसी के कुल 19897064 शेयर हो गए हैं। जोकि कंपनी की कुल हिस्सेदारी के 10.596 प्रतिशत के बराबर है।

एलआईसी ने एसीसी के शेयर 20 मई से 25 नवंबर के बीच खरीदे हैं। बता दें, इस ट्रांजैक्शन के पहले एलआईसी के पास एसीसी के 16115035 शेयर थे। जोकि कंपनी की कुल हिस्सेदारी 8.582 प्रतिशत के बराबर है।

एलआईसी की एनबीसी (इंडिया) में हिस्सेदारी एलआईसी ने 3024672 शेयर खरीदे हैं। जोकि कंपनी की कुल हिस्सेदारी के 2.071 प्रतिशत के बराबर हैं। एलआईसी के पास अब एनबीसीसी इंडिया के 120891590 शेयर खरीदे हैं। जोकि कंपनी की कुल हिस्सेदारी के 4.477 प्रतिशत के बराबर है।

दोनों के शेयरों का प्रदर्शन कैसा? बीते एक साल में एसीसी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 6 महीने में अडानी ग्रुप का स्टॉक 3 प्रतिशत गिरा है। 5 साल से एसीसी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 9 प्रतिशत का फायदा हुआ है। आज शुक्रवार को भी अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में गिरावट है। कंपनी के शेयर 0.60 प्रतिशत टूट चुके हैं।

एनबीसी इंडिया लिमिटेड के शेयरों में बीते एक साल में 20 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 2 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, 5 साल में एनबीसीसी इंडिया के पोजीशनल निवेशकों को 581 प्रतिशत का फायदा हुआ है।