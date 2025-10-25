Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़LIC raises stake in Dabur india and tata group company check details here
LIC ने FMCG सेक्टर की 2 कंपनियों में बढ़ाई हिस्सेदारी, लिस्ट में Tata ग्रुप की भी कंपनी

LIC ने FMCG सेक्टर की 2 कंपनियों में बढ़ाई हिस्सेदारी, लिस्ट में Tata ग्रुप की भी कंपनी

संक्षेप: सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (Life Insurance Corporation) ने एफएमसीजी स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Tata Consumer Products) और डाबर इंडिया (Dabur India) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

Sat, 25 Oct 2025 01:01 PMTarun Pratap Singh मिंट
share Share
Follow Us on

सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (Life Insurance Corporation) ने एफएमसीजी स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (Tata Consumer Products) और डाबर इंडिया (Dabur India) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एलआईसी का यह फैसला दर्शाता है कि वह एफएमसीजी सेक्टर को लेकर वह कितनी बुलिश है। बता दें, अप्रैल से जून 2025 के दौरान एलआईसी का नेट प्रॉफिट 10957 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 3.91 प्रतिशत बढ़ा है।

ये भी पढ़ें:2 दिन में 18% चढ़ा सरकारी शिपिंग कंपनी का शेयर, इस उछाल के पीछे की वजह आई सामने

एलआईसी की टाटा कंज्यूमर में कितनी हिस्सेदारी?

24 अक्टूबर 2025 को दी जानकारी में एलआईसी ने बताया है कि टाटा कंज्यूमर में उन्होंने 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहले एलआईसी की कंपनी में हिस्सेदारी 6.633 प्रतिशत थी। जोकि अब बढ़कर 8.645 प्रतिशत हो गया है। एलआईसी ने यह शेयर सेकेंड्री मार्केट से खरीदा है।

टाटा कंज्यूमर के शेयर शुक्रवार 0.65 प्रतिशत की तेजी के साथ 1154.50 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 5 कारोबारी दिन में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3.24 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 1 महीने में यह स्टॉक 2 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

ये भी पढ़ें:LG वाली लिस्टिंग के संकेत दे रहा यह IPO, 29 अक्टूबर से ओपन, ₹145 पहुंचा GMP

डाबर में कितनी हिस्सेदारी?

एलआईसी ने डाबर में 2.067 प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाई है। सरकारी बीमा कंपनी ने 3.66 करोड़ शेयर खरीदे हैं। अब एलआईसी की डाबर में हिस्सेदारी 6.985 प्रतिशत हिस्सेदारी हो गई है। पहले यह हिस्सेदारी 4.918 प्रतिशत हो गई है। शेयरों की यह खरीद 18 फरवरी 2025 से 23 अक्टूबर 2025 के बीच हुई है।

शुक्रवार को डाबर इंडिया का शेयर 507 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने में डाबर इंडिया का शेयर 4.72 प्रतिशत चढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के आधार पर फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Lic Tata Group Tata Group Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।