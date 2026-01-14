LIC ने इस कंपनी के खरीदे 2.02 लाख शेयर, अब रहेगी निवेशकों की नजर

संक्षेप: शेयर बाजार को दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक, 14 जनवरी की एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया कि LIC की सन फार्मा में हिस्सेदारी अब 5% के पार पहुंच गई है। LIC ने 13 जनवरी को खुले बाजार से 2.02 लाख शेयर खरीदे, जिससे उसकी हिस्सेदारी 4.996% से बढ़कर 5.004% हो गई।

भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और दिग्गज संस्थागत निवेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी सन फार्मा (Sun Pharma) में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा दी है। शेयर बाजार को दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक, 14 जनवरी की एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया कि LIC की सन फार्मा में हिस्सेदारी अब 5% के पार पहुंच गई है। LIC ने 13 जनवरी को खुले बाजार से 2.02 लाख शेयर खरीदे, जिससे उसकी हिस्सेदारी 4.996% से बढ़कर 5.004% हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है डिटेल BSE के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर तिमाही के अंत तक LIC के पास सन फार्मा के 10.12 करोड़ शेयर थे, जो करीब 4.22% हिस्सेदारी के बराबर थे। हालांकि दिसंबर तिमाही का शेयरहोल्डिंग पैटर्न अभी जारी नहीं हुआ है। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के अंत तक कंपनी के प्रमोटर्स के पास 54.48% हिस्सेदारी बनी हुई थी, जिससे यह साफ होता है कि प्रमोटर ग्रुप का कंपनी पर मजबूत नियंत्रण है।

शेयरों के हाल हालांकि LIC के निवेश बढ़ाने की खबर के बावजूद सन फार्मा के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। बुधवार को BSE पर यह शेयर 1.7% टूटकर ₹1700.55 पर बंद हुआ। पिछले एक साल में सन फार्मा के शेयरों में खास तेजी नहीं दिखी है और इसमें करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन लंबी अवधि में निवेशकों को इस शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले दो साल में शेयर 28%, तीन साल में 65%, पांच साल में 180% और दस साल में 115% तक चढ़ चुका है।