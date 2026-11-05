दूसरी तिमाही में LIC का मुनाफा 20% बढ़ा, ₹12076 करोड़ पर पहुंचा प्रॉफिट
मुख्य बातें
- जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान LIC का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 20% बढ़कर 12,076 करोड़ रुपये पर पहुंच गया
- पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी ने 10,053 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था
- यानी इस बार कंपनी के मुनाफे में करीब 2,023 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है
LIC Q2 Results: देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने आज गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के लिए यह तिमाही काफी अच्छी रही है। जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान LIC का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 20% बढ़कर 12,076 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी ने 10,053 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया था। यानी इस बार कंपनी के मुनाफे में करीब 2,023 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
कमाई में भी बढ़ोतरी
LIC ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि कंपनी की कमाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 2,62,739 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 2,39,614 करोड़ रुपये थी। इस तरह कंपनी की कुल आय में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है।
LIC की प्रीमियम आय में भी बढ़ोतरी
कंपनी की शुद्ध प्रीमियम आय में भी इस तिमाही के दौरान तेजी देखने को मिली। सितंबर तिमाही में LIC की नेट प्रीमियम इनकम बढ़कर 1,47,018 करोड़ रुपये हो गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 1,26,479 करोड़ रुपये थी। यानी कंपनी को इस बार प्रीमियम के जरिए पहले के मुकाबले ज्यादा कमाई हुई है। दरअसल, बीमा कंपनियों के लिए प्रीमियम आय काफी अहम होती है। ग्राहक अपनी बीमा पॉलिसी के बदले जो रकम कंपनी को देते हैं, उसे प्रीमियम कहा जाता है। LIC की प्रीमियम आय में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कंपनी के बीमा कारोबार में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है।
रिन्यूअल प्रीमियम में भी हुआ इजाफा
LIC की रिन्यूअल प्रीमियम आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सितंबर तिमाही में यह बढ़कर 68,375 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी को रिन्यूअल प्रीमियम से 64,996 करोड़ रुपये मिले थे। रिन्यूअल प्रीमियम का मतलब है कि जिन ग्राहकों ने पहले से बीमा पॉलिसी ले रखी है, वे उसे जारी रखने के लिए हर साल या तय समय पर जो प्रीमियम जमा करते हैं।
पहले साल की प्रीमियम आय में गिरावट
बता दें कि LIC के सभी आंकड़े पॉजिटिव नहीं रहे। फर्स्ट ईयर प्रीमियम आय में मामूली गिरावट आई। यह सितंबर तिमाही में घटकर 10,432 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 10,836 करोड़ रुपये थी। बता दें कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम वह रकम होती है, जो किसी नई बीमा पॉलिसी के पहले साल में ग्राहक से मिलती है। ऐसे में इस आंकड़े में गिरावट का मतलब है कि नई पॉलिसियों से मिलने वाली प्रीमियम आय में थोड़ी कमी आई है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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