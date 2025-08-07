LIC profit rises 4 percent YoY to 10987 crore rs net premium income up share decline LIC को प्रीमियम से हुई तगड़ी कमाई, मुनाफे में भी उछाल, फोकस में रहेंगे शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़LIC profit rises 4 percent YoY to 10987 crore rs net premium income up share decline

LIC को प्रीमियम से हुई तगड़ी कमाई, मुनाफे में भी उछाल, फोकस में रहेंगे शेयर

एलआईसी ने कहा कि जून तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 2,22,864 करोड़ रुपये हो गई। तिमाही में नई पॉलिसी का प्रीमियम बढ़कर 7,525 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही नतीजे के बाद अब शुक्रवार को ट्रेडिंग के दौरान शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 07:55 PM
share Share
Follow Us on
LIC को प्रीमियम से हुई तगड़ी कमाई, मुनाफे में भी उछाल, फोकस में रहेंगे शेयर

LIC q1 result: देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी ने चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर पांच प्रतिशत बढ़कर 10,987 करोड़ रुपये हो गया। सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने एक साल पहले की समान तिमाही में 10,461 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।

प्रीमियम से कितनी कमाई

एलआईसी ने कहा कि जून तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 2,22,864 करोड़ रुपये हो गई जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 2,10,910 करोड़ रुपये थी। तिमाही में नई पॉलिसी का प्रीमियम बढ़कर 7,525 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 7,470 करोड़ रुपये था। बीमा कंपनी ने पुरानी पॉलिसी के रिन्यू प्रीमियम से 59,885 करोड़ रुपये कमाये, जबकि साल भर पहले यह 56,429 करोड़ रुपये था। जून तिमाही में एलआईसी की निवेश से आय बढ़कर 1,02,930 करोड़ रुपये हो गई जबकि पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल-जून अवधि में यह 96,183 करोड़ रुपये थी।

शेयर पर रहेगी नजर

एलआईसी के शेयर में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर 0.81% टूटकर 885.45 रुपये पर बंद हुआ। अब शुक्रवार को ट्रेडिंग होगी तो शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें कि मार्च 2025 में शेयर की कीमत 715.35 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1159.60 रुपये है।

सरकार बेचने वाली है हिस्सेदारी

बता दें कि एलआईसी में सरकार हिस्सेदारी भी बेचने वाली है। सरकार के पास वर्तमान में एलआईसी में 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसने मई, 2022 में आईपीओ के माध्यम से 902-949 रुपये प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। इस शेयर बिक्री से सरकार को लगभग 21,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

Lic
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।