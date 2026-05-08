Q4 में LIC ने खेला बड़ा दांव, इन कंपनियों पर किया ₹18500 करोड़ का निवेश, जानें डीटेल्स
LIC portfolio details: एलआईसी ने मार्च तिमाही के दौरान कई कंपनियों में निवेश किया है। इन कंपनियों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से लेकर टीसीएस, इंफोसिस और एयरटेल भी है।
LIC portfolio details: शेयर बाजारों में मार्च तिमाही निवेशकों के लिए काफी चुनौती पूर्ण साबित हुई है। इस दौरान शेयर बाजार में काफी उठा-पटक दिखाई दी है। हालांकि, दिग्गज ने इस गिरावट के दौर को मौके की तरह देखा। यह वजह है कि एलआईसी ने करीब 18500 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट इस दौरान कई चर्चित कंपनियों में किया है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, टीसीएस, इंफोसिस, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों को एलआईसी ने ऐसे समय में खरीदा है जब इन कंपनियों के स्टॉक की कीमतों में 30 प्रतिशत की गिरावट आई है।
किस कंपनी में एलआईसी ने किया कितना निवेश (LIC Investments)
रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी ने बजाज फाइनेंस के 2.32 करोड़ शेयर खरीदे हैं। इसके लिए एलआईसी ने कुल 2167 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। मार्च तिमाही में कंपनी के शेयरों का भाव 19 प्रतिशत गिरा है।
TCS पर भी एलआईसी ने खेला है दांव? (LIC investment updates)
भारती एयरटेल में एलआईसी ने 2153 करोड़ रुपये, टीसीएस में कंपनी ने 2143 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 26 प्रतिशत लुढ़क चुका है। वहीं, सिप्ला के शेयरों को खरीदने के लिए एलआईसी ने 2068 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
इस पीएसयू स्टॉक में भी किया निवेश
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के 18.72 करोड़ शेयर एलआईसी की तरफ से खरीदे गए हैं। जिसकी वजह कीमत 2044 करोड़ रुपये है। यह पीएसयू रेलवे स्टॉक 2044 करोड़ रुपये है। एलआईसी ने 1897 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट इंफोसिस में भी किया है। यह शेयर मार्च क्वार्टर में 23 प्रतिशत लुढ़क चुका है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में 1819 करोड़ रुपये, एचसीएल टेक्नोलॉजी, हुंडई मोटर इंडिया और मारुति सुजुकी में क्रमशः 1399 करोड़ रुपये, 1390 करोड़ रुपये और 1374 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट एलआईसी ने किया है।
आकड़ों के अनुसार एलआईसी ने जिन कंपनियों के शेयरों पर मार्च तिमाही में दांव लगाया है उनके स्टॉक की कीमतों में 12.24 प्रतिशत की गिरावट आई है।
LIC ने इन बैंकिंग स्टॉक्स में घटाई हिस्सेदारी
एलआईसी ने मार्च तिमाही के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4.22 करोड़ शेयर बेच दिए। जिसकी कुल कीमत 4626 करोड़ रुपये है। वहीं, बीमा कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक के 3449 करोड़ रुपये के शेयर और एचडीएफसी बैंक के 1145 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।