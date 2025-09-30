सुस्त बाजार में भी गुलजार है यह पेनी शेयर, ₹40 के नीचे भाव, LIC का बड़ा दांव

पैसालो डिजिटल लिमिटेड के शेयर में उछाल तब आया जब कंपनी ने अपनी 33वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर शेयरधारकों की मंजूरी मिलने की जानकारी दी। वहीं, कंपनी के शेयरों में करीब 4% की तेजी दर्ज की गई।

Paisalo Digital share price: भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को सुस्त कारोबार करता दिखा लेकिन इसी बीच पैसालो डिजिटल लिमिटेड के शेयर को खरीदने की होड़ सी मच गई। कंपनी के शेयरों में करीब 4% की तेजी दर्ज की गई। शेयर की पिछली क्लोजिंग 36.87 रुपये थी जो मंगलवार को 38.22 रुपये तक पहुंच गई। दिसंबर 2024 में इस शेयर की कीमत 63.52 रुपये तक पहुंच गई थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई था। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 29.40 रुपये है। यह शेयर की कीमत जून 2025 में थी।

कंपनी ने लिए ये फैसले पैसालो डिजिटल लिमिटेड के शेयर में उछाल तब आया जब कंपनी ने अपनी 33वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर शेयरधारकों की मंजूरी मिलने की जानकारी दी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि AGM में निदेशक मंडल से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें सबसे अहम रहा हरिश सिंह का पुनर्नियुक्ति। वह रोटेशन से रिटायर हो रहे थे, लेकिन दोबारा नियुक्ति के लिए पात्र होने के चलते खुद को पेश किया और उन्हें दोबारा निदेशक बनाया गया।

इसके अलावा कंपनी ने सतीश कुमार जादौन, जो सतीश जादौन एंड एसोसिएट्स (कंपनी सेक्रेटरीज) के प्रोपराइटर हैं, को कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिटर नियुक्त किया। वहीं, कंपनी ने अनूप कृष्णा को कार्यकारी निदेशक के तौर पर फिर से नियुक्त किया है। उनकी नई पारी 22 फरवरी 2026 तक चलेगी।

शेयर का परफॉर्मेंस अगर निवेश के नजरिए से देखें तो पैसालो डिजिटल का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, बीते 10 सालों में इस शेयर ने निवेशकों को 198% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले पांच सालों में भी यह 84% चढ़ा है। हालांकि, बीते एक साल में यह शेयर 37% तक टूट चुका है। इस साल अब तक (YTD) इसमें 23% की गिरावट आई है। इसके उलट बेंचमार्क इंडेक्स 2.32% की बढ़त में है।