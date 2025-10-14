LIC ने लॉन्च किए दो प्लान, मिलेंगी कई सुविधाएं- फटाफट चेक करें डिटेल
दोनों योजनाएं अलग-अलग जरूरतों वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। बता दें कि जन सुरक्षा एक कम लागत वाला माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है, जो निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है। यह नॉन-लिंक्ड और नॉन-पार्टिसिपेटिंग योजना है, जिसमें सस्ता प्रीमियम और आसान भुगतान विकल्प हैं।
LIC New Schemes: देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने सोमवार, 14 अक्टूबर को एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की कि वह दो नए बीमा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। ये दोनों प्लान — ‘LIC जन सुरक्षा’ और ‘LIC बीमा लक्ष्मी’ है। ये दोनों 15 अक्टूबर 2025 से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। दोनों योजनाएं अलग-अलग जरूरतों वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। बता दें कि जन सुरक्षा एक कम लागत वाला माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है, जो निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है। यह नॉन-लिंक्ड और नॉन-पार्टिसिपेटिंग योजना है, जिसमें सस्ता प्रीमियम और आसान भुगतान विकल्प हैं। वहीं, बीमा लक्ष्मी एक जीवन बीमा व बचत योजना है, जो जीवन कवरेज के साथ मियाद पूरी होने पर एकमुश्त भुगतान भी देती है। आइए जानते हैं डिटेल में...
LIC जन सुरक्षा (LIC Jan Suraksha)
LIC जन सुरक्षा एक कम लागत वाला बीमा प्लान है, जिसे खासकर लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए तैयार किया गया है। यह एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड योजना है, यानी इसका बाजार के उतार-चढ़ाव या बोनस से कोई संबंध नहीं होता। बता दें कि यह एक माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इस योजना की खासियत है कि इसमें कम प्रीमियम और आसान भुगतान विकल्प दिए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग बीमा कवरेज का लाभ उठा सकें।
LIC बीमा लक्ष्मी (LIC Bima Lakshmi)
LIC बीमा लक्ष्मी एक जीवन बीमा और बचत योजना है। यह भी एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड स्कीम है, यानी इसका रिटर्न मार्केट पर निर्भर नहीं होगा और इसमें कोई बोनस शामिल नहीं रहेगा। इस योजना में जीवन सुरक्षा के साथ-साथ परिपक्वता पर एकमुश्त राशि मिलने की सुविधा होगी। यह उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जो बीमा और बचत- दोनों का लाभ एक ही योजना में चाहते हैं।
LIC शेयर प्राइस पर असर
इन दोनों नई योजनाओं की घोषणा के बाद, सोमवार को LIC के शेयरों में हल्की तेजी देखने को मिली, जबकि समग्र भारतीय शेयर बाजार कमजोर रुख में रहा। दिन के दौरान LIC का शेयर ₹904.15 के उच्च स्तर और ₹893.45 के निचले स्तर के बीच कारोबार करता रहा, जबकि पिछला बंद भाव ₹897.25 था। हालांकि, LIC के शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल और वर्ष की शुरुआत से अब तक (YTD) के आधार पर कमजोर रहा है। 1 साल में 6% की गिरावट और इस साल अब तक इसमें 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 6 महीनों में शेयर में करीब 17% की मजबूती आई है।