Hindustan Hindi News
Tata Capital IPO पर LIC ने लगाया ₹700 करोड़ का दांव, GMP दिखा रहा 4% का फायदा

Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 6 अक्टूबर को खुल रहा है। इससे पहले कंपनी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 3 अक्टूबर को ओपन हुआ था। टाटा कैपिटल ने एंकर निवेशकों से 4642 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 12:49 PM
Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 6 अक्टूबर को खुल रहा है। इससे पहले कंपनी का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 3 अक्टूबर को ओपन हुआ था। टाटा कैपिटल ने एंकर निवेशकों से 4642 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कुल 68 घरेलू और विदेशी एंकर निवेशकों ने 2025 के सबसे बड़े आईपीओ पर दांव लगाया है।

कंपनी के बोर्ड ने 14.23 करोड़ शेयर इन योग्य एंकर निवेशकों को देने के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें से 35.50 प्रतिशत 18 घरेलू म्यूचुअल फंड्स को 59 योजनाओं में अप्लाई किया गया था। बता दें, कंपनी ने आईपीओ के लिए 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया है।

LIC ने लगाया है 700 करोड़ रुपये का दांव

टाटा कैपिटल के आईपीओ पर एलआईसी ने भी दांव लगाया है। इंश्योरेंस कंपनी ने सबसे अधिक 15 प्रतिशत हिस्सा 700 करोड़ रुपये में खरीदा है। Amansa Holdings और Nomura Investment ने 175-175 करोड़ रुपये का निवेश किया है। Morgan Stanley की तरफ से अलग-अलग स्कीम के जरिए इस आईपीओ पर 300 करोड़ रुपये का दांव लगाया गया है। बता दें, टाटा कैपिटल का आईपीओ फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों पर आधारित है। ऑफर फार सेल में टाटा संस और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं।

ग्रे मार्केट ने किया अलर्ट (Tata Capital IPO GMP Today)

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में टाटा कैपिटल का आईपीओ 13 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ग्रे मार्केट हर शेयर पर आज 4 प्रतिशत का फायदा हुआ है। 26 सितंबर को सबसे अधिक जीएमपी 30 रुपये रहा है।

टाटा कैपिटल के आईपीओ का लॉट साइज 46 शेयरों का है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को 14996 रुपये दांव लगाना होगा। बता दें, टाटा कैपिटल के आईपीओ का साइज 15511.87 करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

