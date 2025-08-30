LIC ने सरकार को दिया 7,324.34 करोड़ रुपये का डिविडेंड चेक, डीटेल्स

LIC Dividend: सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7,324.34 करोड़ रुपये का डिविडेंड चेक दिया है।

LIC Dividend: सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7,324.34 करोड़ रुपये का डिविडेंड चेक दिया है। पब्लिक सेक्टर की बीमा कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि एलआईसी ने 26 अगस्त, 2025 को हुई अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड को मंजूरी दी थी।

बीमा कंपनी में लीडर की भूमिका में LIC एलआईसी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर आर दोरईस्वामी ने फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट के सचिव एम नागराजू और संयुक्त सचिव प्रशांत कुमार गोयल तथा बीमा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वित्त मंत्री को डिविडेंड चेक प्रदान किया। एलआईसी का एसेट आधार 31 मार्च, 2025 तक 56.23 लाख करोड़ रुपये था। कंपनी जीवन बीमा बाजार में लीडर बनी हुई है।

जुलाई 2025 में आखिरी बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी कंपनी एलआईसी का स्टॉक आखिरी बार जुलाई में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर निवेशकों को 12 रुपये का डिविडेंड दिया था। इस साल अभी तक कंपनी एक ही बार डिविडेंड ट्रेड की है। 2024 में कंपनी जुलाई के महीने में ही एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब कंपनी ने एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड दिया था। हालांकि, 2024 में कंपनी फरवरी में भी एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी हर शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, कंपनी अभी तक 5 बार निवेशकों डिविडेंड दिया है।

इस साल एलआईसी का शेयरों का रहा खस्ता हाल शुक्रवार को एलआईसी के शेयर करीब 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ 852.25 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में एलआईसी का यह स्टॉक 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

(भाषा के इनपुट के साथ)