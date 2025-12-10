LIC को मिला जीएसटी डिमांड का नोटिस, 2370 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का है मामला
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को जीएसटी डिमांड का नोटिस मिला है। हाल ही में एलआईसी के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। रामकृष्णन चंदर को एक दिसंबर, 2025 को एलआईसी के प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है।
बीमा कंपनी- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को जीएसटी डिमांड का नोटिस मिला है। यह नोटिस महाराष्ट्र राज्य कर विभाग ने दिया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए जीएसटी, ब्याज और जुर्माने के रूप में 2370 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की गई है। इस डिमांड में ₹1382.52 करोड़ का जीएसटी, ₹849.56 करोड़ का ब्याज और ₹138.25 करोड़ का जुर्माना शामिल है। बीमा कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज से बताया कि यह पत्र मुंबई के चेंबूर स्थित राज्य कर उप आयुक्त द्वारा जारी किया गया था और LIC को 10 दिसंबर 2025 को प्राप्त हुआ।
क्या है आरोप?
जीएसटी अधिकारियों का आरोप है कि एलआईसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 अवधि के दौरान अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। एलआईसी ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ मुंबई स्थित कमिश्नर (अपील्स) के समक्ष अपील की जा सकती है। इसका कंपनी के संचालन या चल रही गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इस खबर के बीच भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयर बुधवार, 10 दिसंबर को 0.28% गिरकर ₹858.75 पर बंद हुए।
मैनेजमेंट में बदलाव
हाल ही में एलआईसी के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। रामकृष्णन चंदर को एक दिसंबर, 2025 को एलआईसी के प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। एलआईसी ने बताया था कि उन्हें एक दिसंबर, 2025 की भारत सरकार की अधिसूचना के तहत प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। चंदर वर्ष 1990 में एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एलआईसी में शामिल हुए और उन्होंने वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, विपणन और पेंशन और समूह योजनाओं के क्षेत्रीय प्रबंधक और अंतर्राष्ट्रीय संचालन के लिए एलआईसी की रणनीतिक व्यापार इकाई के कार्यकारी निदेशक सहित कई प्रमुख पदों पर काम किया है। प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले, उन्होंने एलआईसी के मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) और निवेश (फ्रंट ऑफिस) विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया।