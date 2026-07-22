LIC और EPFO में पड़े अनक्लेम्ड ₹16,600 करोड़ का क्या करेगी सरकार? हो गया खुलासा

अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य का LIC में बीमा है या EPF अकाउंट है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लंबे समय से यह चर्चा चल रही थी कि LIC और EPFO में पड़े हजारों करोड़ रुपये के अनक्लेम्ड (बिना क्लेम किए) पैसे का सरकार किसी दूसरे काम में इस्तेमाल कर सकती है। अब सरकार ने इस पर संसद में साफ जवाब देते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

वित्त राज्य मंत्री ने क्या कहा?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसके तहत LIC के अनक्लेम्ड फंड या EPFO के निष्क्रिय (Inoperative) खातों में पड़े पैसे का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाए, यानी जिन लोगों का पैसा इन संस्थाओं में पड़ा है, वह सुरक्षित है और उसे नियमों के अनुसार ही संभाला जाएगा।

कितना है अनक्लेम्ड अमाउंट?

सरकार के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक LIC के पास कुल 7,318.50 करोड़ रुपये की अनक्लेम्ड राशि मौजूद थी। इसमें 5,564.55 करोड़ रुपये पॉलिसीधारकों के हैं, जबकि 1,753.95 करोड़ रुपये उस राशि पर अर्जित ब्याज या आय है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) के 19 जून 2024 के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, अगर कोई बीमा राशि 10 साल तक अनक्लेम्ड रहती है, तो उसे सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड (SCWF) में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पॉलिसीधारक या उनके नामांकित व्यक्ति अपने पैसे का दावा नहीं कर सकते। वैलिड दावा करने पर राशि वापस दी जा सकती है।

EPFO पर आया बड़ा अपडेट

वहीं, EPFO को लेकर भी सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि EPFO में कोई “अनक्लेम्ड अकाउंट” नहीं है, लेकिन इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) खातों में 31 मार्च 2026 तक 9,330.56 करोड़ रुपये जमा थे। ऐसे खाते वे होते हैं, जिनमें लंबे समय से कोई नया योगदान या लेनदेन नहीं हुआ है।

लोगों की जागरूकता के लिए अभियान

सरकार ने बताया कि LIC और EPFO दोनों ही अपने वास्तविक लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। LIC अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अनक्लेम्ड राशि खोजने की सुविधा देती है। इसके अलावा कंपनी पत्र, SMS, स्थानीय एजेंट, बीमा सखी और क्रेडिट ब्यूरो एजेंसियों की मदद से पॉलिसीधारकों और उनके नॉमिनी से संपर्क कर रही है। वित्त मंत्रालय के “Your Money–Your Right” अभियान के तहत भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

KYC के आधार पर कैटेगरी

दूसरी ओर EPFO ने निष्क्रिय खातों को KYC के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है। संगठन ने एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जिसके तहत आधार से सत्यापित और 1,000 रुपये या उससे कम बैलेंस वाले निष्क्रिय खातों का पैसा बिना किसी नए क्लेम या अतिरिक्त दस्तावेज के सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जा रहा है। अगर यह व्यवस्था सफल रहती है, तो भविष्य में इसे अधिक राशि वाले खातों पर भी लागू किया जा सकता है।

EPFO सोशल मीडिया और ‘निधि आपके निकट (NAN) 2.0’ कैंप के माध्यम से भी लोगों को अपने पुराने EPF खातों की जानकारी लेने और पैसा क्लेम करने के लिए जागरूक कर रहा है।