LIC ने Q3 में इन टॉप 10 कंपनियों में घटाई हिस्सेदारी, लिस्ट में अडानी ग्रुप की भी कंपनी
LIC Updates: फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस में एलआईसी की हिस्सेदारी सितंबर तिमाही तक 3.81 प्रतिशत थी। जोकि अब घटकर 1 प्रतिशत से कम हो गया है। यूपीएल लिमिटेड के शेयरों को भी LIC की तरफ से बेचा गया है। एलआईसी की हिस्सेदारी 6.66 प्रतिशत से घटकर 5.31 प्रतिशत हो गया है।
LIC Updates: सरकारी बीमा कंपनी की घरेलू शेयर बाजार में कई कंपनियों में निवेश है। primeinfobase.com के डाटा के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने 73 कंपनियों में हिस्सेदारी दिसंबर तिमाही में बढ़ाई है। वहीं, 90 कंपनियों में हिस्सेदारी LIC की तरफ से घटाई गई है। बता दें, 31 दिसंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार एलआईसी की शेयर बाजार में कुल होल्डिंग 17.50 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। जोकि सितंबर तिमाही की तुलना में यह 8.56 प्रतिशत अधिक है।
LIC की तरफ से किन 10 टॉप कंपनियों के शेयरों को बेचा गया?
फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस में एलआईसी की हिस्सेदारी सितंबर तिमाही तक 3.81 प्रतिशत थी। जोकि अब घटकर 1 प्रतिशत से कम हो गया है। यूपीएल लिमिटेड के शेयरों को भी LIC की तरफ से बेचा गया है। एलआईसी की हिस्सेदारी 6.66 प्रतिशत से घटकर 5.31 प्रतिशत हो गया है।
नविन फ्लोरिन में भी एलआईसी ने हिस्सेदारी घटाई है। नवीन फ्लोरिन में एलआईसी की हिस्सेदारी सितंबर 2025 तक 7.35 प्रतिशत था। जोकि तीसरी तिमाही के बाद घटकर 6.43 प्रतिशत हो गया है।
मेटल शेयरों की बिक्री
सरकारी बीमा कंपनी ने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, नेशनल एलुमिनियम, सेल और वेदांता के शेयरों को बेचा गया है। इन कंपनियों में हिस्सेदारी 73 से 126 bps घटाया गया है।
अडानी की इस कंपनी में भी घटाई हिस्सेदारी
एलआईसी ने अडानी पोर्ट्स एंड सेज के शेयरों को बेचा है। पहले एलआईसी की कंपनी में हिस्सेदारी 7.4 प्रतिशत हो गई है। जोकि हिस्सेदारी अब घटकर 6.79 प्रतिशत हो गया है। एलआईसी ने 0.94 प्रतिशत हिस्से को बेचा है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों को भी एलआईसी की तरफ से बेचा गया है। सरकारी बीमा कंपनी की हिस्सेदारी बैंक में 6.6 प्रतिशत से घटकर 5.84 प्रतिशत हो गया है। वहीं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी एलआईसी ने हिस्सेदारी घटाई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।