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LIC ने बढ़ाया मारुति सुजुकी पर अपना दांव, 68 करोड़ रुपये के शेयर और खरीदे

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • बीमा कंपनी LIC ने मारुति सुजुकी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है
  • LIC ने मारुति के 51750 शेयर और खरीदे हैं
  • कार कंपनी मारुति सुजुकी में अब LIC की हिस्सेदारी बढ़कर 5% के ऊपर पहुंच गई है
  • LIC ने करीब 67.61 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन में मारुति के यह शेयर खरीदे हैं
LIC ने बढ़ाया मारुति सुजुकी पर अपना दांव, 68 करोड़ रुपये के शेयर और खरीदे

देश की दिग्गज बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ने मारुति सुजुकी पर अपना दांव बढ़ाया है। एलआईसी ने कार कंपनी मारुति सुजुकी के 51,750 शेयर और खरीदे हैं। अब मारुति सुजुकी में एलआईसी की हिस्सेदारी 5 पर्सेंट के ऊपर पहुंच गई है। मारुति सुजुकी के शेयर शुक्रवार को BSE में 13048.60 रुपये पर बंद हुए हैं। इधर, एलआईसी ने भी पिछले दिनों अपने शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं।

पहले से LIC के पास हैं मारुति सुजुकी के 1.57 करोड़ शेयर
बीमा कंपनी LIC ने एक्सचेंज फाइलिंग में अनाउंस किया है कि उसने मार्केट परचेज के जरिए मारुति सुजुकी के शेयर खरीदे हैं। इस ट्रांजैक्शन की वैल्यू करीब 67.61 करोड़ रुपये होगी। ट्रांजैक्शन से पहले बीमा कंपनी एलआईसी के पास मारुति सुजुकी के 1.57 करोड़ शेयर थे। ऑटोमोबाइल कंपनी में एलआईसी की हिस्सेदारी 4.989 पर्सेंट थी। 51,750 शेयर और खरीदने के बाद मारुति सुजुकी में एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़कर 5.006 पर्सेंट पहुंच गई है।

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5 साल में 81% उछले हैं मारुति सुजुकी के शेयर
ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) के शेयर पिछले 5 साल में 81 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 4 जून 2021 को 7213.95 रुपये पर थे। मारुति सुजुकी के शेयर 5 जून 2026 को 13048.60 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 37 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयर करीब 8 पर्सेंट चढ़े हैं। वहीं, इस साल अब तक मारुति सुजुकी के शेयरों में करीब 22 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में मारुति सुजुकी के शेयर करीब 20 पर्सेंट टूटे हैं। मारुति सुजुकी ने गुरुवार को देश की पहले फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार भी अनवील की है।

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LIC ने मार्च तिमाही में खरीदे करीब 18500 करोड़ रुपये के शेयर
बीमा कंपनी LIC ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में कई कंपनियों में करीब 18500 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। एलआईसी (LIC) ने बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल समेत कई कंपनियों पर दांव लगाया है। एलआईसी ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के दौरान मारुति सुजुकी के 1374 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। पिछले एक साल में एलआईसी के शेयरों में 16 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं, इस साल अब तक एलआईसी के शेयर 6 पर्सेंट टूट गए हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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